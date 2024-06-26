Рафаэль Аракельян — водитель автомобиля BMW, вылетевшего с третьего этажа закрытой парковки ТРЦ «Галерея» в Краснодаре, — мог действовать намеренно из-за произошедшей перед этим ссоры с беременной возлюбленной. Об этом сообщили телеграм-каналы Shot и «112». По данным РИА Новости, Аракельян мог поменять настоящее имя — ранее его звали Роман Бутенко.

Автомобиль BMW упал на проезжую часть улицы Рашпилевская с третьего этажа парковки днем 25 июня. В УМВД по по Краснодарскому краю сообщили, что в результате аварии погибли трое — водитель, а также находившиеся в салоне женщина и несовершеннолетний мальчик.

Краевая прокуратура отмечала, что, по предварительной версии, 38-летний водитель «не справился с управлением», из-за чего автомобиль вылетел с третьего этажа, пробив ограждение. В СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК).

Вечером 25 июня телеграм-канал Mash сообщил, что падение BMW «могло быть суицидом водителя». По предварительной версии, автомобиль был технически исправен, однако водитель намеренно разогнал его до максимальной скорости и сбросил с третьего этажа.

Водитель не пытался затормозить

Утром 26 июня телеграм-канал «112» сообщил, что 37-летняя Екатерина, погибшая в упавшем BMW Х6, была беременна. Согласно основной версии, Аракельян специально вылетел в стену третьего этажа парковки — возможно, после ссоры со спутницей. Следов торможения эксперты на месте не обнаружили, уточнил канал.

Shot также пишет, что мужчина не пытался затормозить, о чем свидетельствует отсутствие следов тормозного пути. Предварительно установлено, что за несколько минут до инцидента Аракельян «повздорил с Екатериной, которая находилась на 4 месяце беременности», утверждает телеграм-канал.

«112» обращает внимание, что за пару часов до трагедии Екатерина в своем телеграм-канале задала подписчикам вопрос о том, что бы они сделали, его бы узнали, что сегодняшний день — последний в их жизни. При этом она уточнила, что «важно не грустить, что последний день», а нужно подумать о списке дел.

Аракельян или Бутенко

По данным РИА Новости, Аракельян, вероятно, менял имя, о чем свидетельствует его идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Согласно данным из документа, ранее Аракельяна Рафаэля Рубеновича звали Бутенко Роман Захарович. В Краснодаре он владел центром восстановления личности «Высота», где помогают избавиться от наркомании, алкоголизма и зависимости от игр. С 2016 по 2021 год предприниматель занимался техобслуживанием и ремонтом автотранспортных средств, добавило агентство.

Телеграм-канал Shot отмечает, что Аракельян носил другие фамилию, имя и отчество еще четыре года назад. По словам знакомых мужчины, центр «Высота» он открыл после того, как сам избавился от проблем с наркотиками. Сейчас следователи проверяют версию о том, что Аракельян мог вернуться к пагубной привычке и «в порыве гнева» намеренно въехать в стену, находясь под воздействием веществ.

Погибшая, возможно, была любовницей Аракельяна

Погибшая Екатерина, по данным Shot, вела блог о здоровье и планировала открыть в Краснодаре центр коррекции здоровья.

Женщина, предположительно, была возлюбленной Аракельяна, пишут телеграм-каналы. При этом, по их данным, Екатерина состояла в браке с другим мужчиной, отцом своего ребенка.

Ее супруг узнал о смерти жены и сына из новостей. Сейчас он «в шоковом состоянии», ни с кем не общается и не может поверить, что его семьи больше нет, пишет «112».