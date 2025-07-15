На 52-м году жизни умер режиссер и мультипликатор Андрей Соколов. Об этом 14 июля сообщил его коллега Сергей Капков в своем телеграм-канале. В разговоре с РБК Капков рассказал, что у мультипликатора была онкология.

Капков также добавил, что в последнее время группа коллег-мультипликаторов поддерживала Соколова, а «одна из аниматоров была постоянно на связи с его мамой». «Дату прощания и похорон пока не знаем», — сказал он.

В своем телеграм-канале Капков написал, что Андрей Соколов был «ярким представителем школы „Пилота“ и постановщиком веселых мультфильмов, которые нравятся и взрослым, и детям».

«Характер у Соколова был тяжелым. Перессорившись почти со всеми студиями и работодателями, в последние годы он с трудом находил заказы. Но не все могли долго обижаться на Андрея, поскольку профессионалов такого класса днём с огнем не сыщешь», — добавил он.

Андрей Соколов родился в 1974 году в Москве. В 1995 году он прошел курсы анимации студии «Пилот» и пять лет проработал в студии аниматором и сторибордистом. Параллельно с работой мультипликатором Соколов учился в Государственной академии сферы быта по специальности «инженер-технолог по производству мебели». Кроме того, в начале двухтысячных, Соколов окончил факультет дополнительного образования отделения режиссуры и анимационного кино во ВГИК.

Дебютным мультфильмом молодого режиссера стал «Латекс» в 2000 году. Затем он снял мультфильмы «Подкидыш», «Сердце зверя», «Про собаку Розку», «Чужой среди айсбергов», «В море» и другие. Кроме того, Соколов известен своей работой над мультипликационным сборником «Гора самоцветов», где каждый эпизод — это короткометражка по мотивам сказок разных народов России и стран бывшего СССР. С 2009 по 2013 годы аниматор работал главным режиссером студии «Москва».

На счету Соколова было немало наград: в 2003 году он получил диплом жюри Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале за «Подкидыша» как лучший детский фильм, в 2004 году — приз жюри «За увлекательное анимационное путешествие туда и обратно» и Гран-при фестиваля короткого фильма в египетском городе Исмаилия за работу «К югу от севера». Тот же анимационный фильм в 2005 году удостоился главной награды международного кинофорума «Золотой Витязь».

Награды этого фестиваля Соколов получал еще несколько раз: в 2007 году — за «Сердце зверя», а в 2009 году — за «Про собаку Розку» в номинации «За самый весёлый фильм». Этот же мультфильм о собаке Розке также завоевал победу как лучший 2D-рисованный фильм на фестивале NAFF в Неуме (Босния и Герцеговина).