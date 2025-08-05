Умер художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов, ему было 67 лет. Об этом 5 августа сообщил ТАСС театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

По данным телеграм-канала Mash, предварительная причина смерти — острая сердечная недостаточность из-за обострения хронической сердечной патологии. У режиссера в последние годы были проблемы с сердцем, в июне его госпитализировали с нарушением сердечного ритма, говорится в публикации. Также он перенес несколько операций на сосудах, последнюю — в 2024 году.

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