Солдат Александр Бирюков, который в 1991 году убил домогавшегося его офицера, изначально был приговорен к исключительной мере наказания. Затем она была заменена на пожизненное лишение свободы, а в 2006 году мужчина вышел на свободу. Он стал первым в России заключенным, которого освободили после такой меры пресечения. «Лента.ру» рассказывает, как сложилась судьба Бирюкова.

Александр Бирюков — уроженец Саратова, но служить его отправили в часть войск ПВО, расположенную в подмосковном Звенигороде. Спустя несколько месяцев группу солдат, в которую он входил, отправили служить в Казахстан. Там лейтенант начал склонять его к интимной близости*, а Бирюков дал приставшему отпор.

Как пишет «Лента.ру», тем самым солдат нажил себе врага. По возвращении в Звенигород лейтенант начал изводить его, после очередного домогательства Бирюков выстрелил в мужчину и сбежал из части. Однако вскоре его поймали правоохранители и отправили в СИЗО.

Бирюков свою вину признал и отметил, что хоть его действия и были преднамеренными, он защищал свою честь. В конце 1991 года Коллегия военного суда Московского округа ПВО признала Бирюкова виновным и отказалась признавать версию о том, что офицер Советской армии мог домогаться к рядовому.

Изначально Бирюкова приговорили к исключительной мере наказания, затем она была заменена на пожизненное заключение свободы. Заключение осужденный отбывал в колонии «Вологодский пятак» на острове Огненный.

Судьбой Бирюкова заинтересовался начальник «Вологодского пятака» Алексей Розов. Он счел наказание слишком строгим и пытался добиться изменения меры пресечения. Однако правоохранительные органы отвечали, что Бирюков осужден справедливо.

В результате решающим в судьбе заключенного стал интерес к его судьбе режиссера Александра Гутмана. Он решил снять про Бирюкова фильм, привез в колонию его мать. Работа «Три дня и больше никогда» была отмечена на фестивалях в США и Прибалтике, а также получила Гран-при российского кинофестиваля «Сталкер».

На фильм обратил внимание и глава Комиссии по помилованию при Президенте России Анатолий Приставкин, который показал фильм председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Приговор Бирюкова был изменен — его срок заменили на 15 лет лишения свободы. Он стал первым пожизненно осужденным в России, дело которого пересмотрели.

В 2006 году Бирюков вышел на свободу и вернулся к матери в Саратов, он пытался адаптироваться к прежней жизни, но стал злоупотреблять спиртным. В 2014 году Бирюков умер от инфаркта в возрасте 43 лет.

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