Поводом для убийства главы Завьяловского района Алтайского края 51-летнего Николая Онищенко мог послужить конфликт, вызванный отстранением подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса, передает ТАСС со ссылкой на собеседника в Следственном комитете.
По данным агентства, подозреваемый в убийстве Онищенко пытался покончить с собой.
«Поводом совершения убийства мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса», — сообщил источник.
Как передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, в убийстве подозревается руководитель МУП «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин. СМИ пишут, что он был «бывшим подчиненным» главы Завьяловского района Онищенко.
По информации «Вестей», 45-летний Фенин якобы выслеживал жертву около получаса, затем застрелил из охотничьего ружья и попытался покончить с собой.
«Сейчас он в реанимации, его допросят после того, как он придёт в себя. Оружие, из которого стрелял Фенин, зарегистрировано на него», — говорится в сообщении.
Shot пишет, что Фенин ранее «активно занимался спортом и был призёром соревнований по настольному теннису». По данным канала, мужчина воспользовался охотничьим ружьем МР-155, из которого сделал два выстрела.
Инфо24 утверждает, что Фенин является тренером по боксу и работал с местной командой, а также занимался со своими сыновьями, один из которых получил районную награду за вклад в развитие физкультуры.
Как передает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора региона Марию Антошкину, прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельства и ход расследования уголовного дела.
На официальном сайте Алтайского края главой Завьяловского района назван Николай Онищенко. Его избрали в октябре 2022 года. До этого он работал в полиции.
Онищенко родился 8 августа 1973 года в селе Гилев-Лог Романовского района Алтайского края, окончил Барнаульский юридический институт МВД России. С 1994 года работал в органах внутренних дел, в 1998 году возглавил уголовный розыск ОВД Завьяловского района края, в 2004 году стал заместителем начальника районного отдела МВД, в 2011 году был назначен начальником межмуниципального отдела МВД «Кулундинский», а в 2017—2022 годах возглавлял отдел МВД «Завьяловский».