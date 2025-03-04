Поводом для убийства главы Завьяловского района Алтайского края 51-летнего Николая Онищенко мог послужить конфликт, вызванный отстранением подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса, передает ТАСС со ссылкой на собеседника в Следственном комитете.

По данным агентства, подозреваемый в убийстве Онищенко пытался покончить с собой.

«Поводом совершения убийства мог послужить конфликт по поводу отстранения подозреваемого от должности директора лечебно-оздоровительного комплекса», — сообщил источник.

Как передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах, в убийстве подозревается руководитель МУП «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин. СМИ пишут, что он был «бывшим подчиненным» главы Завьяловского района Онищенко.

По информации «Вестей», 45-летний Фенин якобы выслеживал жертву около получаса, затем застрелил из охотничьего ружья и попытался покончить с собой.

«Сейчас он в реанимации, его допросят после того, как он придёт в себя. Оружие, из которого стрелял Фенин, зарегистрировано на него», — говорится в сообщении.

Shot пишет, что Фенин ранее «активно занимался спортом и был призёром соревнований по настольному теннису». По данным канала, мужчина воспользовался охотничьим ружьем МР-155, из которого сделал два выстрела.

Инфо24 утверждает, что Фенин является тренером по боксу и работал с местной командой, а также занимался со своими сыновьями, один из которых получил районную награду за вклад в развитие физкультуры.

Как передает ТАСС со ссылкой на помощника прокурора региона Марию Антошкину, прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление обстоятельства и ход расследования уголовного дела.

На официальном сайте Алтайского края главой Завьяловского района назван Николай Онищенко. Его избрали в октябре 2022 года. До этого он работал в полиции.