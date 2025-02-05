Бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жену Наталью, по данным источников RTVI, не застрелили, а забили насмерть, после чего их тела целый месяц хранились законсервированными в бочках. Основной подозреваемой в убийстве является внучка жертв, утверждает наш собеседник в следственных органах. Внучку Тарховых зовут Екатерина Бельская,

Ранее RTVI сообщал, что пожилые супруги Тарховы были убиты после приезда в Россию из Финляндии. Собеседник нашего издания, осведомленный о ходе расследования, заявил, что по подозрению в убийстве задержана и уже арестована внучка, которая отказывается давать показания.

Именно она, как уверено следствие, отправляла СМС с телефонов дедушки и бабушки уже после их гибели, а также продала имущество жертв, включая коллекцию икон и автомобили.

Виктор Тархов был мэром Самары в 2006-2010 годах, после чего, проиграв выборы, занялся бизнесом. В 2023 году, когда он отмечал 75-летие, издание «Блокнот Самара» называло его «дедушкой-мэром в бабушкиной кофте», поскольку в бытность градоначальником Тархов «ходил на работу в одной и той же кофте с вытянутыми локтями».

В 2022 году Тархов уехал из России в Норвегию якобы на лечение. Его дочь Людмилу, руководившую компанией по выпуску частных самолетов ООО «Самара ВВВ-Авиа», в декабре 2022 года приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, признав виновной в вымогательстве 200 млн рублей у депутата областной думы.