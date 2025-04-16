Россия на переговорах с США попросила продать ей самолеты Boeing за счет замороженных активов после прекращения огня на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

По его словам, это не является условием перемирия, но Россия «понимает», что без прекращения огня замороженные активы нельзя использовать для закупки лайнеров. Сделка может стать частью смягчения санкций после завершения боевых действий, говорится в публикации.

После начала военной операции на Украине страны Запада заблокировали российские активы на сумму около $280 млн. Из них на долю США приходится примерно $5 млн, в ЕС заморожено более двух третей активов.

Компания Boeing и Госдепартамент США отказались от комментариев. В Белом доме не подтвердили и не опровергли данные Bloomberg.

«США не будут обсуждать никаких экономических обязательств, пока не будет достигнуто прекращение огня», — заявил агентству представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов допустил, что Россия после отмены санкций обратится к США по поводу закупки самолетов или запчастей. По его словам, «мы должны опираться на <…> рациональное принятие решений для того, чтобы обеспечить свой авиафлот». В то же время он призвал с осторожностью относиться к анонимным источникам информации. «Возможно, это не имеет отношения к реальности», — сказал он «Ленте.ру».

Что известно о перспективах возвращения Boeing

Boeing приостановил свою деятельность в России в 2022 году. Западные санкции в связи с военными действиями на Украине предусматривают в том числе запрет на продажу российским авиакомпаниям самолетов, запчастей и оборудования.

В феврале телеграм-канал Shot сообщил, что Boeing якобы планирует вернуться на российский рынок взамен на доступ к российскому титану. Компания была его крупным покупателем до начала военной операции. По утверждению канала, лизингодатели уже начали «закулисные переговоры» с российскими компаниями о том, какие именно самолеты они готовы приобрести.

Первый вице-премьер Денис Мантуров тогда заявил, что Россия готова готова рассматривать сотрудничество с Boeing по закупке титана, «если они готовы вернуться».

В начале апреля министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил «Известиям», что Россия заинтересована в разблокировке поставок авиационных запчастей на сумму $500 млн. Они были оплачены, но «зависли» в США, пояснил Алиханов.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов сообщил The New York Times (NYT) на полях конференции в Нью-Дели, что хотел бы возвращения Boeing, поскольку России нужны запчасти и «обновление парка самолетов тоже было бы интересно». Boeing публично не говорил о возможности возвращения в Россию.

NYT утверждает, что в кругах американских авиаперевозчиков скептически относятся к перспективам возвращения Boeing в Россию. Bloomberg, напротив, считает, что перспектива возвращения Boeing повышается из-за проблем компании на других рынках в связи с тарифной войной.

Китай потребовал от национальных авиакомпаний прекратить прием самолетов американского производства, а европейский перевозчик Ryanair пригрозил отложить намеченные в этом году поставки Boeing, если они будут облагаться пошлинами.