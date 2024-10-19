Челябинский рэпер Алексей (Леша) Трикопюшон, предположительно убитый 16 октября в ходе пьяной ссоры, незадолго до гибели освободился из колонии, куда попал примерно в сентябре 2020 года. Об этом RTVI рассказал его знакомый, рэпер ДЖЕФРИльюис.

По его словам, в феврале 2023 года Трикопюшон, настоящей фамилии которого он не знает, написал ему, что провел в местах лишения свободы уже 2,5 года, и ему «немного осталось» до выхода.

Музыканты познакомились в 2016 году за кулисами после выступления на сборном концерте в Москве.

«Как-то поймали общую волну, что, учитывая характер Алексея, сделать практически невероятно. После этого мы периодически пересекались, но уже больше не по музыке, а по обычным человеческим интересам. <…> Человек он был хороший, светлый, но хулиган. Это свойственно некоторым талантливым людям. Мне, по крайней мере, он ни разу слова плохого не сказал. А с кем-то бывал очень жёсткий», — вспоминает собеседник RTVI.

В апреле 2024 года Трикопюшон позвонил ему с незнакомого номера, чтобы поздравить с днем рождения, и сказал, что «от него все отвернулись, с кем он общался на воле». «Я его поддержал пару раз финансово (суммы он просил небольшие). И поддерживал его морально. Звонил он всегда сам, с незнакомых номеров», — рассказал музыкант. Он признался, что ожидал звонка от Трикопюшона после его выхода из колонии.

«Но о том, что он на гражданке, я узнал только вчера из интернета. Да еще и неживой», — заявил рэпер.

Сейчас собеседник RTVI, по его словам, пытается выйти на близких убитого, чтобы получить информацию о похоронах, но «пока безуспешно». Он также выразил надежду, что кто-то из родных Трикопюшона сможет получить доступ к его аккаунту «ВКонтакте», чтобы опубликовать там сообщение о его смерти и прощании с ним. Данных о семье убитого рэпера в открытых источниках нет.

По словам собеседника RTVI, во время пребывания в колонии у Трикопюшона произошел конфликт с женой, который рэпер по понятным причинам не мог урегулировать сразу. «Что там именно произошло — неясно, он об этом не говорил. Помню только, у него в VK был в ее адрес гневный пост», — поделился ДЖЕФРИльюис.

О том, что за убийство Трикопюшона задержана именно его жена, сообщили некоторые источники в соцсетях со ссылкой на знакомых рэпера. Официально эта информация не подтверждена — как и смерть музыканта сама по себе.

Следственное управление СКР по Челябинской области ранее сообщило, что вечером 16 октября в колясочной подъезда многоквартирного дома 34-летняя женщина убила 35-летнего мужчину ударом ножа в шею. Причиной убийства стала ссора, возникшая на почве совместного распития спиртных напитков. В ведомстве не стали комментировать RTVI информацию о том, что жертва — это Трикопюшон.

Что известно об убитом рэпере

Наибольшую известность Трикопюшон получил в 2013 году, когда не явился на поединок Versus Battle, и его сопернику Артему Татищевскому пришлось читать свои куплеты в пустоту. На этом же баттле его оскорбил рэпер Ресторатор, которого Трикопюшон впоследствии заставил извиниться. Тематические паблики называют убитого музыканта «главным отморозком челябинского андерграунда».

Алексей Трикопюшон был близким другом рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) — участника Versus Battle, вместе с которым записал несколько треков и выступал. Фрагменты расчлененного тела Картрайта летом 2020 года были обнаружены в съемной квартире на Невском проспекте, где музыкант жил с женой Мариной Кохал и маленькой дочерью

Супруга рэпера, которая через знакомого адвоката сообщила в правоохранительные органы о смерти мужа и расчленении его трупа, заявила, что не убивала Картрайта. По словам женщины, она обнаружила мужа мертвым по возвращении с прогулки и решила, что он скончался от передозировки наркотиков. На допросах Кохал утверждала, что решила расчленить тело рэпера и избавиться от останков, чтобы не пострадала его репутация как музыканта.

Жену Картрайта подозревали в его убийстве с использованием инъекции некого аптечного препарата (предположительно, воздействующего на инсулиновый обмен). СМИ со ссылкой на СКР публиковали сообщения о том, что Кохал якобы узнала об измене мужа и заранее спланировала убийство с последующим расчленением тела и избавлением от останков. Однако это дело так и не передали в суд. Кохал сначала выпустили из СИЗО под домашний арест, а сейчас она находится под ограничением определенных действий.