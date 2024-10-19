Известный представитель уральского андерграунда — рэпер Леша Трикопюшон — убит в Челябинске в ходе пьяной ссоры. Об этом пишет в соцсети «ВКонтакте» паблик «Hip-Hop Family». Аналогичное сообщение опубликовали и в сообществе «Типичный рэпер».

Наибольшую известность рэпер получил в 2013 году, когда не явился на поединок Versus Battle, и его сопернику Артему Татищевскому пришлось читать свои куплеты в пустоту. На этом же баттле его оскорбил рэпер Ресторатор. Впоследствии Трикопюшон заставил его извиниться. Тематические паблики называют рэпера «главным отморозком челябинского андерграунда».

В сообщение о смерти рэпера включена информация Следственного управления СКР по Челябинской области о том, что вечером 16 октября в Металлургическом районе Челябинска 34-летняя местная жительница нанесла смертельное ножевое ранение в шею 35-летнему мужчине. На сайте ведомства уточняется, что инцидент произошел в колясочной подъезда многоквартирного дома на улице Дегтярева, где подозреваемая и жертва вместе распивали алкоголь.

В отношении задержанной женщины возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). В случае признания виновной ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

«Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы», — сообщили в региональном СУ СКР.

Трикопюшон давно не выступал, поскольку отбывал срок в колонии и вышел на свободу только недавно, пишет «Комсомольская правда — Челябинск». Знакомый с рэпером примерно с 2016 года музыкант Денис Ваганов в комментариях к одному из постов о его смерти написал, что от Трикопюшона «многие отвернулись в последние несколько лет». «Из тюрьмы звонил, а вышел и не набрал. Я даже не знал, что он уже на гражданке. Вот сегодня из интернета узнал», — поделился Ваганов.

Телеграм-канал «Плохие новости» утверждает, что Трикопюшон «на днях» освободился из мест лишения свободы. По данным канала, убившей музыканта женщиной якобы была его жена.

Предположение о том, что убитым в пьяной ссоре был Леша Трикопюшон, подтверждают и пользователи тематического форума Hip-Hop.ru. О гибели рэпера сообщил «ВКонтакте» его коллега Дэвис Манкимонков, с которым они вместе записывали треки. Также о смерти Трикопюшона написал музыкант Денис Ваганов (ДЖЕФРИльюис).

«Выражаю искренние соболезнования близким Трикопюшона. Ты оставил себя в истории русского рэпа. Светлая тебе память», — прокомментировал новость о смерти музыканта рэпер Александр Казян.

Алексей Трикопюшон был близким другом рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) — участника Versus Battle, вместе с которым записал несколько треков и выступал. Фрагменты расчлененного тела Картрайта летом 2020 года были обнаружены в съемной квартире на Невском проспекте, где музыкант жил с женой Мариной Кохал и маленькой дочерью

Супруга рэпера, которая через знакомого адвоката сообщила в правоохранительные органы о смерти мужа и расчленении его трупа, заявила, что не убивала Картрайта. По словам женщины, она обнаружила мужа мертвым по возвращении с прогулки и решила, что он скончался от передозировки наркотиков. На допросах Кохал утверждала, что решила расчленить тело рэпера и избавиться от останков, чтобы не пострадала его репутация как музыканта.

Жену Картрайта подозревали в его убийстве с использованием инъекции некого аптечного препарата (предположительно, воздействующего на инсулиновый обмен). СМИ со ссылкой на СКР публиковали сообщения о том, что Кохал якобы узнала об измене мужа и заранее спланировала убийство с последующим расчленением тела и избавлением от останков. Однако это дело так и не передали в суд. Кохал сначала выпустили из СИЗО под домашний арест, а сейчас она находится под ограничением определенных действий.