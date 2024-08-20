В России до 2042 года планируют построить 11 новых атомных электростанций (АЭС) в дополнение к существующим и строящимся. Об этом говорится в проекте генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики. Во вторник, 20 августа, проект вынесли на общественное обсуждение.

Из приложения к проекту следует, что новые АЭС планируют построить в девяти субъектах России. В документации упоминаются Ростовская, Челябинская, Свердловская и Томская области, а также Красноярский край, Приморский, Хабаровский край, Чукотский автономный округ и Республика Саха (Якутия).

Также в документе говорится, что объем вводов в эксплуатацию новых энергоблоков АЭС до 2042 года составит 28,499 млн кВт. Этот показатель включает и проекты атомных электростанций в децентрализованной зоне электроснабжения, следует из приложения.

Согласно статистическим данным, приведенным в пояснительной записке, на начало 2024 года установленная мощность электростанций электроэнергетических систем страны составила 253,535 млн кВт, причем 29,649 млн кВт (11,7 %) приходятся на показатели АЭС.

В документе сообщается, что на будущих атомных электростанциях будут устанавливать энергоблоки с реакторами нового типа ВВЭР-ТОИ. Также предполагается «освоение технологий замкнутого ядерного цикла с внедрением энергоблоков типа РБН».

В ноябре 2023 года гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев делился планами о строительстве новых АЭС в России. Тогда он говорил, что в стране «появится семь новых «атомных» регионов», где должно быть «минимум 29 энергоблоков общей мощностью 300 гигаватт». Он также пояснял, что в результате строительства новых станций «российская атомная энергетическая мощность» вырастет не в два, а в полтора раза, поскольку энергоблоки прошлого поколения будут выводить из строя в 2030-ые годы.