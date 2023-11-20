Бывшая первая леди США Розалин Картер умерла на 97-м году жизни. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщила пресс-служба благотворительного Центра Картеров.

Розалин Картер «умерла мирно, в кругу семьи» в своем доме в Плейнс (штат Джорджия), говорится в сообщении. У нее остались четыре ребенка, 11 внуков и 14 правнуков.

В заявлении благотворительной организации приводятся слова мужа первой леди, 39-го президента Джимми Картера:

«Розалин была моим равноправным партнером во всем, чего я когда-либо достигал. Она давала мне мудрые рекомендации и поддерживала, когда я в этом нуждался. Пока Розалин была в мире, я всегда знал, что кто-то любит и поддерживает меня».

В мае у Розалин Картер выявили деменцию. За два дня до смерти она начала получать хосписную помощь на дому. Самый долгоживущий экс-президент США Джимми Картер (занимал пост главы государства в 1977—1981 годах), которому в октябре исполнилось 99 лет, получает хосписную помощь на дому с февраля.

Действующий президент США Джо Байден и его супруга Джилл выразили соболезнования в связи со смертью Розалин Картер.

«Розалин Картер пошла своим путем, вдохновляя на этом пути нацию и мир. <…> Мы всегда чувствовали надежду, тепло и оптимизм, которые излучала Розалин Картер», — говорится в заявлении супругов на сайте Белого дома.

Чем запомнилась Розалин Картер

Розалин Картер родилась 18 августа 1927 года в Плейнс. После окончания средней школы поступила в колледж, однако вскоре бросила учебу. В 1945 году познакомилась с Джимми Картером. Уже на следующий год они поженилась. Впоследствии чета Картеров стала самой долгоживущей президентской парой в истории.

Будучи первой леди Розалин Картер занималась в США вопросами повышения доступности вакцинации и психиатрической помощи, а также продвигала идею заботы о ментальном здоровье.

В 1980-х Картеры начали заниматься благотворительностью. В 1987 году основала Институт Розалин Картер для поддержки граждан, осуществляющих уход за больными.

В годы президентства Джимми Картера его помощники в частном порядке называли первую леди «сопрезидентом», отмечает Associated Press (AP). В отличие от своих предшественниц, Розалин запомнилась активным участием в политической жизни государства. В частности, она участвовала в заседаниях кабинета президента, высказывалась по спорным вопросам и представляла интересы мужа в зарубежных поездках.

Как пишет AP, Джимми Картер считал, что Розалин обладала более развитой политической интуицией, чем он сам. 39-й президент США и его помощники заручались ее поддержкой при обсуждении различных инициатив.

«После сокрушительного поражения Джимми Картера на выборах президента США в 1980 году именно она, а не бывший президент, подумывала о возможном возвращении [в Белый дом]», — говорится в материале AP.

Когда стало известно об участии Розалин Картер в «широко разрекламированной» перестановке кабинета министров, она была вынуждена публично заявить: «Я не руковожу правительством».

Вашингтонские журналисты прозвали Розалин Картер «Стальной магнолией» за железную волю, которая контрастировала с внешней застенчивостью и мягким южным акцентом, пишет AP.