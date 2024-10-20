Экс-министр труда и соцзащиты населения Забайкальского края Андрей Федотов, осужденный в 2023 году на пять лет по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сейчас служит на фронте хирургом. Об этом RTVI рассказал помощник губернатора региона, бывший замглавы местного минздрава Сергей Базаров.

«Он ушел на СВО врачом-хирургом. Как давно, не знаю. Служит в медицинском взводе на передке», — рассказал собеседник RTVI.

Видео с Федотовым помощник главы Забайкальского края опубликовал 19 октября. На записи оба мужчины в военной форме. Базаров сообщил, что летом они вместе с военкорами газеты «Вечорка» отправили российским бойцам партию препарата «Нефопам» для купирования острого болевого синдрома, в том числе после операций.

Федотова Базаров на видео называет «наш коллега», а тот добавляет, что «все получено, все востребовано, все уже раздали на передовую».

Год назад экс-министр был приговорен к пяти годам колонии. По версии прокуратуры, Федотов в 2018 году отдал компании «РЭТС» контракт на капремонт одного из жилых корпусов Хадабулакского психоневрологического дома-интерната компании за 12,5 млн рублей. Подрядчик получил деньги, но не выполнил условия контракта, из-за чего здание осталось непригодным для использования.

Издание «Чита.ru» пишет, что директором «РЭТС» был брат жены Федотова Александр Тттян. Федотову и Тттяну также запретили занимать руководящие должности в органах госвласти на 2 и 1,5 года соответственно. Кроме того, сотрудники Хадабулакского психоневрологического дома-интерната в 2020 году обращались к главе Забайкальского края Александру Осипову, отмечая, что капремонт уже проводился в 2018 году.

Федотов в 1987-1991 годах работал в областной клинической больнице, затем пять лет трудился хирургом. В 1996-1999 годах занимал пост заместителя главврача по медицинскому обслуживанию населения, после чего много лет руководил районной больницей. В 2016 году возглавил министерство социальной защиты, пост покинул в марте 2019-го.