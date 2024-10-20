Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет за коррупцию, отправится на СВО. Об этом сообщил правозащитник Максим Чихунов, информацию «Коммерсанту» подтвердил адвокат бывшего чиновника.

Чихунов со ссылкой на источник написал, что Пушкарев, возглавлявший Владивосток в 2008—2017 годах, подписал контракт с Минобороны России.

«Летом 2024 года он подавал документы о смягчении наказания на принудительные работы. Ему было отказано. Несколько месяцев назад в ИК-27 сменилось руководство. Новый начальник заявил, что выйти из колонии при нем можно только двумя путями: или по звонку, или путем подписания контракта с Минобороны с последующим участием в СВО», — сообщил правозащитник.

По данным Чихунова, вместе с Пушкаревым на фронт отправится также экс-глава похоронной службы Владивостока Игорь Бабынин, который в конце прошлого года получил 10 лет за взятки на 300 млн рублей.

Данные о том, что Пушкарев подписал контракт с Минобороны, «Коммерсанту» подтвердил его адвокат. Подробностей он не раскрыл, уточняет газета.

Пушкарев был задержан в 2016 году. Весной 2019 года его приговорили к 15 годам колонии строгого режима, признав виновным в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. По версии суда, Пушкарев за взятки препятствовал организациям в участии в конкурсах на строительство дорог.

Это уже второй бывший мэр Владивостока, который окажется в зоне боевых действий. В январе стало известно, что в зону СВО отправился Олег Гуменюк, возглавлявший город в 2019—2021 годах, которого в 2023-м приговорили по делу о коррупции к 16,5 года лишения свободы и штрафу в 150 млн рублей по делу о получении взяток общей суммой свыше 38 млн рублей.