Первый в России и мире винный город «Белый мыс» в Геленджике будет открыт целиком к концу 2025 года, рассказал РИА Новости руководитель проекта, ресторатор Дмитрий Левицкий.

Он подчеркнул, что «до последнего» планировался запуск винного города по частям. Начать хотели весной 2025 года с двух объектов: энотеки с самой большой коллекцией российского вина площадью 900 кв. м и кафе-пекарни на набережной от ресторатора Аркадия Новикова. Открытие остальных объектов комплекса ожидалось к августу-сентябрю.

«Но недавно мы приняли непростое решение — не открываться частично. Не хочется звать людей в «прихожую», когда остальной дом еще строится, пусть даже это «вау-прихожая». Так что теперь весь комплекс запустится сразу — планируем, что к концу года», — заявил Левицкий.

Предприниматель уточнил, что строить винный город в стиле биотек — «без прямых углов, с органичными формами, как будто вода стекает с горы в море» — это красиво, но технически сложно.

«Плюс повлияли санкции: оборудование, которое планировали привезти из-за рубежа, теперь нужно заменять, что-то переделывать», — добавил он.

В декабре 2024 года в интервью «РБК Вино» Левицкий рассказал, что в «Белом мысе» будет более 20 заведений, часть из которых адаптирована под бренды виноделен. По его словам, его команде хотелось придать винному городу «живую энергию», поэтому была предложена идея, в которой винодельни открывают не винотеки, а рестораны и бары.

«Сначала они опасались, что у них нет опыта в организации, но этот опыт есть у нас, и мы готовы им делиться. В итоге винодельни поняли, что так они смогут не просто продавать вино, а рассказывать о нем. Точнее, оно само будет о себе рассказывать», — отмечал руководитель проекта.

На территории «Белого мыса» будут открыты и рестораны Левицкого в партнерстве с Аркадием Новиковым, один из них — флагманский ресторан «Белого мыса», расположенный на крыше с видом на море.

Помимо концептуальных ресторанов, посетители города смогут попасть в музей вина Льва Голицына площадью 3000 кв. м, в котором будет представлена история развития винной индустрии. Также в «Белом мысе» появится лабораторный центр и учебный комплекс со школой сомелье, виноделов, кавистов и дегустаторов.