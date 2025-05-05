Большая часть взяточников в России попадается при получении сумм в размере менее 10 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде.

В 2024 году по статье о мелком взяточничестве (ст. 291.2 УК) были осуждены 2305 человек, среди которых 149 женщин и пять рецидивистов, уже попадавшихся на получении взяток. Суды приговорили 24 человека к небольшим срокам (до года колонии), а остальные заплатили штрафы на общую сумму 40,6 млн рублей.

Статья о мелком взяточничестве (ч.1 ст. 291.2 УК) предусматривает штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы до одного года. При наличии судимости по статьям о коррупции (ст. 290, ст. 291 и ст. 291.1 УК) предполагается наказание в виде штрафа до 1 млн рублей или лишение свободы до трех лет.

В 2024 году по статье о получении взяток в крупном размере (ст. 290 УК) были осуждены 1633 человека, в том числе 306 женщин. Как пишет РИА Новости, суды отправили в колонии 710 человек. Среди осужденных оказалось пять работников суда, 43 сотрудника прокуратуры и следственных органов, а также почти 500 сотрудников правоохранительных органов.

Ранее RTVI подсчитал, что за первые шесть месяцев 2024 года в России выявили 10 251 человека, совершившего коррупционные преступления. Это самый высокий полугодовой показатель за последние 13 лет.