Китай может стать первой страной, которую российский президент Владимир Путин посетит после инаугурации. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, по информации которых этот визит может состояться в мае 2024 года.

О возможной поездке Путина в Китай агентству рассказал собеседник, который пожелал остаться анонимным. Позднее подробности визита российского президента подтвердили еще четыре источника Reuters. По словам одного из них, Путин приедет в Китай во второй половине мая.

Два других собеседника отмечают, что визит российского лидера состоится до поездки председателя КНР Си Цзиньпина во Францию, которая, как пишет Politico, запланирована на начало мая.

В Кремле напрямую не подтвердили подготовку визита Путина в Китай, но заявили, что сейчас «готовится несколько визитов президента».

«Готовится <…> несколько контактов на высшем уровне, ведется подготовка, по мере приближения мы будем вас информировать», — сказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

Накануне он сообщал, что Кремль определил страну первого зарубежного визита Путина после выборов. «Мы сообщим о [визите] своевременно», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Предыдущая поездка Путина в Китай состоялась в октябре 2023 года, она продлилась два дня. В рамках визита российский лидер выступил на форуме «Пояс и путь» (в российских СМИ его также называют «Один пояс — один путь»). В своем выступлении Путин подчеркнул, что Россия и Китай стремятся к «равноправному взаимовыгодному сотрудничеству».