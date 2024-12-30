В Главном автобронетанковом управлении (ГАБТУ) Минобороны России и местах жительства должностных лиц ГАБТУ проведено более 15 обысков, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По информации собеседника, во время обыска изъяли телефон у замначальника управления генерал-майора Сергея Шаленого. Он проходит по делу в качестве свидетеля, уточняет источник агентства.

Обыски прошли в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 201.1 УК, максимальное наказание — десять лет лишения свободы), пишет ТАСС.

Как сообщается на сайте Минобороны, одна из основных задач ГАБТУ — поддержание вооружения и военной техники в исправном состоянии, ее готовности к боевому применению, а также восстановление вышедших из строя машин. Управление также руководит организацией испытаний бронетанкового вооружения и военной автомобильной техники, средств их технического обслуживания, ремонта и эвакуации, курирует научно-исследовательские и опытно-конструкторские работ по созданию перспективных образцов. С 2022 года ГАБТУ возглавляет генерал-лейтенант Александр Шестаков.

Дело Тимофеева

В августе 2023 года суд арестовал полковника Илью Тимофеева, возглавлявшего службу утилизации ГАБТУ, по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, он незаконно получил 2,96 млн рублей за совершение «действий в пользу коммерческой организации», а также за «покровительство при исполнении государственного контракта с вымогательством взятки».

В материалах дела говорится, что в 2014-2022 годах Тимофеев незаконно допустил к работам по демилитаризации военной бронетанковой техники, которую предполагалось устанавливать в качестве памятников в различных регионах России, ООО «Майгеорезервы», не имевшую на это соответствующей лицензии. Кроме того, следователи утверждают, что в 2020-2021 годах полковник покровительствовал одному из предприятий в этой сфере — НПП «Самаравзрывтехнология».

В конце ноября адвокат Тимофеева Юлия Нитченко сообщила ТАСС, что Главная военная прокуратура просит Главное военно-следственное управление СК привлечь ее подзащитного к уголовной ответственности, вменяя ему п. б, ч. 2, ст. 285.4 УК (использование служебных полномочий вопреки интересам службы при выполнении гособоронзаказа). Новое обвинение, по словам Нитченко, связано с заключением пяти госконтрактов между Минобороны и ремонтной компанией «Спецтехника» и имеет «полную взаимосвязь» с делом в отношении бывших топ-менеджеров предприятия, которое возбуждено по п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 УК (злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, повлекшее тяжкие последствия).

Тимофеев не признает вину в получении взятки, в ноябре Московский гарнизонный военный суд на шесть месяцев продлил срок его ареста. Гособвинение объясняло необходимость оставить полковника под стражей тем, что он «вводил следствие в заблуждение».

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий получены сведения о том, что Тимофеев использовал [при совершении преступления] меры конспирации, закрытые системы армейской связи, неоднократно посещал Белоруссию и может скрыться от следствия и суда в Европе, воспользовавшись связями неустановленных лиц из Белоруссии, а также угрожать свидетелям», — заявлял полковник юстиции.

Сам Тимофеев утверждал, что у него нет заграничного паспорта. По его словам, в Беларусь «если и отправлялся командованием, то с целью служебных командировок». «Никуда он скрываться не собирался, так как у него подписан контракт с Минобороны РФ, а это уже будет дезертирство», — отмечала его адвокат.

Сторона защиты настаивала на возвращении дела в прокуратуру на дополнительное рассмотрение, однако суд отклонил это ходатайство. Кроме того, Тимофеев рассказал, что просил отправить его в зону военной операции на Украине, однако получил отказ следствия.

«Мне в этом отказали, чем нарушили мои права и проигнорировали наше законодательство <…> В ГАБТУ должность мне не нашли, но нашлась она в войсковой части», — сказал он.

В то же время предполагаемые посредники в передаче взятки Тимофееву оформили явку с повинной, а затем были освобождены от уголовной ответственности, отмечает ТАСС. В настоящее время они имеют статус свидетелей. В отношении гендиректора ООО «Майгеорезервы» Игоря Фомичева суд вынес оправдательный приговор.