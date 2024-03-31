Актер театра и кино, заслуженный артист России Роман Мадянов был госпитализирован из-за онкологического заболевания. Об этом 31 марта сообщает «МК». По информации телеграм-канала Shot, у 61-летнего актера прогрессирует рак легкого.

Как пишет «МК», на днях Мадянов обратился к медикам с жалобами на сильную слабость. Shot сообщает, что в больнице Мадянову провели обследование и противоопухолевую лекарственную терапию. По данным телеграм-канала, артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Также у актера выявили кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени, пишет Shot.

Актер провел один день на стационарном лечении, после чего был отпущен домой, утверждает «МК». Shot отмечает, что актеру назначили еще одно противоопухолевое лечение, которое пройдет в апреле.

«МК» и Shot указывают, что Мадянов на протяжении долгого времени проходит курс противоопухолевого лечения, чтобы предотвратить развитие болезни. Жена актера Наталья рассказала «МК», что актер чувствует себя нормально и находится дома на лечении.

«Мы не любим об этом распространяться <…>. Болезнь не мешает ему вести профессиональную деятельность, играть в спектаклях и сниматься в кино. Скоро новые роли в фильмах будут», — заверила она.

Сам Мадянов отреагировал фразой «Не дождутся» на просьбу «Газеты.Ru» прокомментировать информацию о наличии у него онкологического заболевания.

В мае 2023 года в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ вышел сюжет, в котором Мадянов прокомментировал слухи о своем заболевании, которые появились на фоне того, что актер стал появляться на сцене театра лысым. По словам артиста, он побрился налысо ради роли в некоем фильме. Мадянов не уточнил, о каком проекте идет речь.

«Тайна не моя, пока не могу раскрывать всех деталей. Приходится идти на определенные жертвы», — сказал тогда актер.

Роман Мадянов — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России, четырежды лауреат премии «Ника», лауреат премии «Золотой орел» за роли в фильмах «12» и «Левиафан». Дебютировал в кино в 11 лет, сыграв Гекльберри Финна в фильме Георгия Данелии «Совсем пропащий». Большую популярность приобрел благодаря роли майора Колобкова в сериале «Солдаты».

В фильмографии Мадянова более 200 проектов. В их числе — «Домашний арест», «Охота на изюбря», «Шаляпин», «СуперБобровы», «По щучьему велению», «Союз спасения. Время гнева», «Угрюм-река», «Легенда № 17» и другие.