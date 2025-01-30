Власти не будут обязывать россиян входить на маркетплейсы через «Госуслуги». Об этом заявил замглавы Минцифры Олег Качанов на «Саммите развития», передает ТАСС.

«Мы не собираемся [делать] вход на Wildberries через “Госуслуги”. Коллеги, мы точно не собираемся заставлять входить [туда таким способом]», — сказал он.

Таким образом чиновник прокомментировал публикацию Forbes, в которой говорится, что правительство России подготовило пакет антимошеннических поправок якобы предполагающих, в том числе, регистрацию через «Госуслуги» в интернет-магазинах, сервисах по поиску работы, на досках объявлений и порталах по предложению услуг.

Кроме того, по данным Forbes, предлагается добавить биометрическую авторизацию в приложения и личные кабинеты банков, операторов связи и интернет-магазинов, а абонентов мобильной связи обяжут регистрировать на «Госуслугах» передачу сим-карт третьим лицам. Предполагается, что такие меры помешают преступникам размещать объявления, притворяясь другим человеком.

Forbes со ссылкой на источник пишет, что сейчас эти поправки проходят межведомственное согласование.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко в свою очередь сообщили РБК, что подтверждать вход на маркетплейсы с помощью «Госуслуг» нужно будет только тем, кто захочет разместить объявление.

«Данные о таких пользователях будут скрыты. Но разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее», — пояснили в аппарате Григоренко.

Там добавили, что мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг.