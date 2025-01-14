Президент Украины Владимир Зеленский в 2024 году получал в месяц 28 тысяч гривен, что составляет около 68 тысяч рублей. Об этом сообщили в Государственном управлении делами главы государства в ответ на соответствующий запрос «24 канала».

Как следует из документа, общая сумма заработной платы Зеленского в 2024 году составила 336 тысяч гривен или порядка 816 тысяч рублей, с которых уплачены налоги и сборы в сумме 66,5 тысяч гривен.

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т. п.) президенту Украины не установлено», — отметили в ведомстве.

При этом, по данным телеграм-канала “Политика страны”, должностной оклад главы офиса украинского президента Андрея Ермака составляет 121 тысячу гривен в месяц или порядка 291 тысячи рублей.

Согласно декларации, опубликованной в марте 2024 года, в 2023 году семья украинского президента Владимира Зеленского получила доход в размере почти 12,5 млн гривен (более $316 тысяч). Речь идет о заработной плате, доходах от аренды и продажи военных облигаций.

По информации канцелярии Зеленского, наибольшую сумму его семья получила от продажи облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Она составила 7 455 972 гривен ($190 тысяч). Общая сумма зарплаты, процентов по вкладам и дохода от аренды недвижимости составила 4,9 миллиона гривен (около $125 тысяч).