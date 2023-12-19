В путешествия на новогодние праздники отправятся 630 тыс. россиян, пишут «Новые известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР). Самыми популярными туристическими направлениями в этот период стали Москва, Санкт-Петербург, Байкал, Калининград и регионы Кавказа.

По данным АТОР, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года туристический поток увеличился на 10-15%. Это связано с тем, что прошлой зимой еще действовали некоторые ковидные ограничения.

«Большая часть новогодних турпакетов за две недели до Нового года уже продана. Самое востребованное направление на праздники у туркомпаний, как и в прошлом году, Россия. В своей стране, по предварительным прогнозам, будут отдыхать порядка 350 тыс. клиентов туроператоров. В Краснодарском крае, Москве и Петербурге новогодний турпоток вырастет больше, на 30-35%», — отметили в АТОР.

В список популярных локаций для отдыха в новогодние праздники вошли также российские регионы с горнолыжными курортами, в их числе Домбай, Приэльбрусье, Архыз, Калининград, Дагестан. Туры внутри страны в период новогодних каникул предпочли 85% пользователей «Яндекс-Путешествий», пишут «Новые известия» со ссылкой на данные сервиса.

Спрос на туры по России отмечают и другие представители туротрасли. По словам главы турфирмы «Розовый слон» Александра Мкртчяна, сейчас на Новый год его компания продает примерно 70% туров по России и только 30% — за рубеж.

Отдых за рубежом

Несмотря на популярность туров по России, спросом пользуются и зарубежные направления. По данным АТОР, за границу на новогодние праздники отправятся около 290 тыс. организованных туристов. Большая часть из них поедет в ОАЭ, Египет, Турцию, Таиланд и индийский штат Гоа. Во вторую пятерку топовых зарубежных направлений на Новый год вошли Шри-Ланка, Куба, Сейшелы, Катар и Мальдивы. Кроме того, стал доступен для посещения китайский остров Хайнань, который был закрыт с 2019 года из-за ковидных ограничений.

Глава туристической компании «Бельмаре» Диана Фердман утверждает, что самое популярное туристическое направление у россиян после российских курортов — Турция. «И даже несмотря на то, что зима в Анталье, Стамбуле и Бодруме — далеко не самый высокий сезон, но all inclusive, анимация и температура плюс 15−18 привлекают людей», — объяснила она.

Бронировать отдых на заграничных курортах россияне начали еще несколько месяцев назад. Так, путевки на Мальдивы активно покупают с сентября.

«Авиабилеты туда дорогие, а вот проживание, на удивление, выросло не так сильно — может, раза в полтора (раньше рост был в два-три раза). Однако надо понимать, что Мальдивы, особенно на Новый год, — это совершенно не бюджетное направление: туры туда стоят миллионы рублей», — подчеркнула Фердман.

Отдых на Мальдивах — один из самых дорогих вариантов новогоднего путешествия, указывают «Новые известия». Также в число дорогостоящих направлений входят Сейшелы — стоимость путешествия на двоих с размещением в отелях 3* начинается от 265-300 тыс. рублей.

Самый дешевый вариант новогоднего путешествия — экскурсионный тур из Москвы по России, его стоимость составляет от 60 тыс. рублей на двоих.

Стоимость отдыха

Средняя цена на внутренние авиаперелеты туда-обратно в период с 25 декабря по 9 января составляет 17,8 тыс. рублей. Дороже всего слетать на юг: если перелет в Москву в среднем составляет 13,7 тыс. рублей, а в Санкт-Петербург 16 тыс. рублей, то в Сочи и Минеральные воды — около 24 и 22,5 тыс. рублей соответственно.

В эти же даты в Беларусь и обратно можно слетать за 15,6 тыс. рублей, в Казахстан — за 29 тыс. рублей, а в Узбекистан и Азербайджан — за 37 тыс. рублей. Средняя стоимость авиабилетов в ОАЭ — 81,6 тыс. рублей, в Турцию — 52,6 тыс. рублей, в Египет — 63,6 тыс. рублей, в Китай — 71,6 тыс. рублей.

Средняя стоимость проживания в новогодние праздники в России составляет 9,2 тыс. рублей за ночь, указывают «Яндекс-Путешествия». Самой высокой оказалась стоимость проживания в Сочи — 12,8 тыс. рублей за ночь. В то время как средняя стоимость проживания в отеле за рубежом варьируется от 4,7 тыс. рублей (Абхазия) до 78 тыс. рублей (ОАЭ).

Еще один вид отдыха на новогодние праздники — круизы; самым популярным в этом году у россиян стал Персидский залив. По данным компании PAC Group, на него приходится половина всех броней. Стоимость таких путешествий во время новогодних каникул начинается от €603-1163 на человека с уже включенными портовыми и сервисными сборами, но без авиаперелетов.