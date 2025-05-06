Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток автора телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова, следует из данных в картотеке суда. Внимание на документ обратил ТАСС.

Гнилорыбова арестовали по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В решении суда сказано, что 5 мая полиция задержала блогера, разыскиваемого за «совершенные ранее правонарушения», на Ленинградском вокзале. О каких именно действиях идет речь, не уточняется.

При задержании Гнилорыбов отказался предоставлять документы, удостоверяющие личность, и оказал сопротивление при сопровождении в служебный автомобиль. Сам урбанист отказался признавать вину по делу. Во время заседания он заявил, что противоправных действий не совершал и выполнил требования полиции в полном объеме, в том числе показал паспорт и дал досмотреть личные вещи.

«Прошел через кордоны полиции»

Политик Роман Юнеман утверждает, что причиной задержания Гнилорыбова стало то, что он прошел через кордоны полиции в центре Москвы в день репетиции парада. Журналист якобы направлялся в гостиницу «Националь», где у него был забронирован номер. По информации Юнемана, сейчас урбанист находится в спецприемнике в Сахарово.

В разговоре с телеграм-каналом Baza Юнеман уточнил, что Гнилорыбов пытался пройти через кордоны полиции 3 мая, но был задержан только спустя два дня — 5 мая. По словам политика, журналиста «вычислили» по камерам видеонаблюдения в районе Ленинградского вокзала.

Искусствовед Ксения Коробейникова написала в своем телеграм-канале «ку-ку», что у Гнилорыбова есть адвокат. «Близкие и друзья помогают. Надеюсь, произошло недоразумение, и все скоро разрешится», — подчеркнула она.

Павел Гнилорыбов — блогер, экскурсовод и публицист. Он стал известен благодаря авторскому телеграм-каналу «Архитектурные излишества» о трансформациях архитектурной среды и динамике городской жизни, а также авторскому экскурсионному проекту «МосПешком».