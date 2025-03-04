Роспатент зарегистрировал товарный знак компания Starbucks Corporation, прекратившей работу в России после начала боевых действий на Украине, следует из базы данных организации.

РБК уточняет, что государственная регистрация была получена 4 марта, срок завершения которой — конец мая 2034 года. Речь идет о регистрации товарных знаков по 21, 30, 35 и 43 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ) — для кофе моментального приготовления, приготовления напитков и пищи для употребления на месте, а также администрирования программы лояльности и других сегментов.

Как пишет РБК, в июле 2024 года Starbucks Corporation продлила действие нескольких товарных знаков в России, а именно Starbucks, «Старбакс» и Starbucks Doubleshot, Starbucks Coffee.

В июне 2024 года Starbucks обратилась в Роспатент с заявками, направленными с конца мая по 1 июня, на регистрацию 14 товарных знаков.

Компания Starbucks сообщила о приостановке деятельности в России в марте 2022 года, после начала военной операции на Украине. На тот момент в стране насчитывалось 130 точек сети кофеен. В мае того же года компания объявила об уходе с российского рынка.

Активы Starbucks в России приобрели рэпер Тимати (Тимур Юнусов), ресторатор, основатель компании Pinskiy&Co Антон Пинский и компания «Синдика». Летом 2022 года кофейни заработали под новым названием — Stars Coffee.