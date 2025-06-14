Развертывание британского военного контингента на Украине после урегулирования конфликта возможно только при наличии соответствующих гарантий поддержки со стороны США. Об этом в интервью Bloomberg сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Глава британского правительства отметил, что ни у каких других государств нет столь тесного взаимодействия в вопросах безопасности, обороны и обмена разведданными, какое сложилось между Великобританией и США.

«Этот аспект наших отношений сегодня силен, как и прежде», — сказал он, добавив, что нет причин сомневаться в том, что Лондон и Вашингтон не найдут общий язык.

Стармер также напомнил о значении «коалиции желающих» — совместной инициативы Великобритании и Франции по поддержке Украины после прекращения боевых действий. Он отметил, что Европа должна усилить свою вовлеченность, но создать надежную систему безопасности без США не получится.

В мае специальный представитель США по Украине и России Кит Келлог сообщил, что Вашингтон ведет переговоры о размещении европейских сил сдерживания на западном берегу Днепра. На восточном берегу, по его словам, должны действовать миротворческие силы с участием третьей стороны, которая будет следить за соблюдением режима прекращения огня — эти территории в настоящее время контролируются Россией.

В марте по результатам встречи «коалиции желающих» в Париже французский президент Эмманюэль Макрон сообщил о планах ее отдельных участников направить на Украину так называемые силы сдерживания.

Глава государства пояснил, что этот франко-британский проект не предполагает замены украинской армии, а направленные подразделения не будут выполнять миротворческие функции. Их главная задача — создание сдерживающего фактора против России через дислокацию в заранее согласованных стратегических точках. Макрон признал отсутствие единогласия по инициативе, но подчеркнул, что для ее осуществления консенсус не требуется.

Незадолго до этого глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что в Москве считают абсолютно неприемлемым размещение «миротворческих» иностранных сил на украинской территории. По словам министра, Россия рассматривает любое присутствие военных контингентов НАТО на Украине — независимо от их статуса или флага — как прямую угрозу своей безопасности.