Старший сын экс-президента США Дональд Трамп-младший получил и вскрыл конверт, в котором был неопознанный белый порошок. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

«Результаты испытаний вещества не дали окончательных результатов относительно того, что именно это было, но официальные лица на месте происшествия не верят, что оно смертельно», — сказал представитель Дональда Трампа-младшего.

Источник The Daily Beast сообщил, что жизни сына бывшего президента ничего не угрожает.

Трамп-младший прокомментировал инцидент изданию Mxmnews.com, отметив, что это уже второй раз, когда ему шлют порошок в конверте.

«Если бы это случилось дважды с видным демократом, в Конгрессе были бы слушания, но, поскольку моя фамилия Трамп, средства массовой информации затихнут через день. Ненависть левых к моей семье не знает границ», — сказал политик.

46-летний Дональд Трамп-младший занимает должность вице-президента в компании The Trump Organization, которая контролирует недвижимость, отели, гольф-клубы и другие объекты бизнеса. Исполнительные вице-президенты компании — двое других детей Дональда Трампа — Иванка и Эрик. Трамп-младший в 2017 году принимал участие в предвыборной президентской кампании своего отца.

В феврале 2018 года после получения письма с порошком была госпитализирована бывшая жена Трампа-младшего Ванесса Трамп. В квартире в Нью-Йорке она открыла конверт, который был адресован супругу.

В сентябре того же года обвиняемый в отправке конверта с порошком 25-летний Дэниел Фрисьело пошел на сделку со следствием и согласился признать вину.