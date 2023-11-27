Старший вице-президент «Сбербанка», руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай Васёв умер 27 ноября от сердечного приступа. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Васёву было 42 года, сообщает Frank Media. “По предварительному заключению врачей смерть наступила в результате сердечного приступа”, — говорится в заявлении пресс-служба банка.

Николай Васев работал в Сбербанке более 12 лет. Его карьера в организации началась с должности начальника управления по работе с партнерами Сбербанка. С 2015 года он возглавлял сервис недвижимости «Домклик», в 2020 году стал вице-президентом Сбербанка, с декабря 2022 года ― старшим вице-президентом.