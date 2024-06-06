Компания SpaceX миллиардера Илона Маска осуществила четвертое испытание космического корабля Starship, в ходе которого он во второй раз достиг космического пространства. Но главное — инженерам впервые удалось мягко посадить первую ступень и сам корабль в воды Мексиканского залива и в Индийский океан.

В ходе четвертого полета инженеры хотели проверить способность как ускорителя Super Heavy, так и корабля Starship совершать маневры для осуществления мягкой посадки в будущем.

На кадрах трансляции было видно, что ускоритель Super Heavy успешно стартовал, несмотря на невключение одного из 33 двигателей Raptor, отделился от корабля и, повторно включив двигатели, совершил мягкую посадку в воды Мексиканского залива.

Спустя некоторое время корабль Starship также вошел в атмосферу, совершил свой маневр, отработанный несколько лет назад на первых прототипах, и совершил мягкое приземление в воды Индийского океана.

Запуск состоялся спустя менее трех месяцев после третьей попытки, 14 апреля, когда после запуска корабль отстыковался от ускорителя и продолжил набор высоты, впервые выйдя в околоземное пространство.

Спустя час после старта корабль сошел с орбиты, после чего на высоте 65 км к северу от Мадагаскара связь с ним прервалась и не возобновилась.