Установленный в ставропольской станице Галюгаевской бюст Иосифу Сталину, которого в соцсетях назвали «Вождем с помятым лицом», к властям отношения не имеет. Об этом RTVI заявил первый замглавы администрации Курского муниципального округа Ставропольского края Павел Бабичев.

Он отметил, что объект стоит на частной территории по решению главы местного колхоза имени Ленина «уже примерно семь лет».

«Не знаю, почему сейчас возникло внимание к этому вопросу. Никому он семь лет не мешал. Может, покрасили в этот раз неудачно. Никто на него за это время не жаловался. Честно говоря, внимания на него никогда не обращали. Так как он стоит на частной территории, то, естественно, к администрации он никакого отношения не имеет, в реестре памятников не состоит», — сказал Бабичев.

Это не первый монумент, который был установлен в честь экс-лидера СССР. В 2017 году глава колхоза «Терновский», коммунист Иван Богачев провел церемонию открытия памятника Сталину на главной аллее районного центра. На сайте регионального отделения КПРФ отмечалось, что на мероприятие собралось более одной тысячи человек.

Ранее глава Вологодской области Георгий Филимонов анонсировал установку памятника Сталину на территории музея «Вологодская ссылка». Гендиректор учреждения Юлия Евсеева рассказала RTVI, что разработка монумента в Вологде, где Сталин был в ссылке с декабря 1911 года по февраль 1912-го, заняла около трех месяцев. По ее словам, в данном контексте он рассматривается как главнокомандующий, потому что установка будет приурочена к 80-летию Победы.