Член «Единой России» Бахромжон Хасанов, победивший на выборах в муниципальный совет подмосковного города Пушкино, сложил полномочия всего через четыре дня после избрания. Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

Поданное Хасановым заявление о добровольном сложении полномочий было зачитано на первом заседании Пушкинского муниципального совета депутатов после довыборов.

«Поступило заявление от Хасанова Бахромжона о принятии его отставки по собственному желанию и прекращении полномочий с сегодняшнего дня», — объявил председатель Совета Артём Садула. Депутаты поддержали заявление Хасанова.

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале написал, что Хасанов сложил полномочия «добровольно-принудительно». По его словам, по поводу избрания мундепа поступали многочисленные возмущенные обращения от граждан.

«Возмущение людей вызывает не столько тот факт, что бывший мигрант — стал депутатом, а то, что его обвиняют в обмане участников СВО», — пояснял Хинштейн.

В своем посте он ссылался на публикацию «Царьграда», автор которой называл Хасанова «новым русским» и пересказывал телеграм-пост ультраправого движения «Русская община». Изначально депутат был назван «таджикским благоволителем» и «ушлым гражданином из солнечной республики», однако сейчас этих формулировок в тексте нет.

Хасанов является уроженцем Узбекистана, но до 17 лет проживал в Таджикистане, а в 1992 году переехал в Россию. Он рассказывал изданию «Пушкино сегодня», что поселился в городе в 2008 году и тогда же получил российский паспорт, а двойного гражданства никогда не имел.

Политик утверждал, что около 10-15 лет «занимался активизмом, начиная с экологии и заканчивая сохранением историко-культурных ценностей», а с лета 2022 года занялся поставками помощи российским военным на СВО. Подмосковные СМИ писали, что двое братьев Хасанова добровольно ушли на фронт, и один из них погиб.

На сайте ЦИК было указано, что на момент начала предвыборной кампании Хасанов возглавлял логистический отдел бренда одежды «Стрит репаблик». По некоторым данным, в предшествующие годы он водил такси. Хинштейн упоминал его как «главу одной из среднеазиатских диаспор», но сам экс-депутат это отрицал.

Хотя Хасанов участвовал в выборах муниципальных депутатов от «Единой России», на сайте партии о нем не было размещено практически никакой информации. Немногочисленные публикации вышли до выборов — в 2023 году и начале 2024-го. В них рассказывалось о курируемых ЕР поставках помощи на фронт, а Хасанов именовался «известным в округе общественным деятелем».

По вопросам миграционной политики Хасанов высказывался достаточно жестко, призывая «навести порядок» в этом вопросе.

«Я убежден, что все мигранты, приезжающие в Россию, должны уважать российские законы и традиции», — заявлял он в интервью подмосковным СМИ.

«Обман участников СВО», в котором Хинштейн обвинял Хасанова с подачи «Царьграда» и «Русской общины», описан ультраправыми активистами в их телеграм-канале. Они заявили, что 1 сентября мундеп подарил бойцам СВО обещанный еще летом автомобиль, оказавшийся сломанным, и якобы отказался оплачивать ремонт, а когда бойцы перевели ему 70 тысяч рублей, перестал выходить на связь и обратился в полицию.

«Он трусливо пожаловался стражам закона, что его пришли избивать молодчики из “Русской общины” якобы специально, чтобы сорвать его выборы», — возмущались авторы канала.

Они требовали предоставить им сведения о том, как Хасанов сдавал экзамен по русскому языку и какие документы предоставил для получения российского гражданства, сколько налогов платил, кем и где работал.

«Ждем ответы на эти вопросы от Бахромжона и контролирующих органов, а Следственный комитет просим провести проверку по этим основаниям», — писали активисты «Русской общины».