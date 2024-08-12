Возгорание на градирне Запорожской атомной электростанции окончательно потушили, написал в телеграм-канале глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты Владимир Рогов. В региональном МЧС уточнили, что пожар ликвидировали в 23:30.

«На месте происшествия от МЧС России по Запорожской области работают 2 единицы техники и 10 человек личного состава. Специалисты чрезвычайного ведомства обеспечивают пожарную безопасность. Существует угроза повторных обстрелов», — сказано в сообщении МЧС.

По данным ведомства, радиационный фон вокруг станции в городе Энергодар в норме, пострадавших нет.

О возгорании на Запорожской АЭС вечером 11 августа сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, причиной стал обстрел Энергодара со стороны Вооруженных сил Украины.

«В настоящее время все 6 энергоблоков станции находятся в холодном останове, угрозы парового взрыва и иных последствий нет», — писал глава региона в телеграм-канале.

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция на территории Европы. В феврале 2022 года российская армия взяла под контроль территорию ЗАЭС. В октябре Владимир Путин подписал указ о передаче станции в федеральную собственность России. Оператором ЗАЭС стал «Росэнергоатом» (входит в «Росатом»). С сентября того же года на станции присутствуют специалисты МАГАТЭ.

В Росатоме сообщили РБК, что оборудование станции, которое охлаждает воду в режиме нормальной эксплуатации АЭС, атаковали два дрона, серьезно повреждена градирня.

«Угрозу обрушения конструкции оценят специалисты когда позволит обстановка», — сказали в корпорации.

В Росатоме уточнили, что после ударов украинских беспилотников в 20:20 и 20:32 начался пожар «с горением внутренних конструкций».

«Обращаем внимание, что сегодняшний удар был нанесен по оборудованию АЭС, главной задачей которого является охлаждение воды в режиме нормальной эксплуатации станции», — добавили в корпорации.

Что касается ядерной безопасности, то, по словам главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, пожар на градирне на нее не повлиял. Атаку на станцию он назвал безрассудной, но не стал возлагать ответственность на одну из сторон конфликта.

«Эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и повышают риск ядерной аварии. Их необходимо остановить сейчас», — сказано в заявлении Гросси.

Эксперты агентства также запросили доступ к градирне для оценки ущерба. Они подтвердили данные ЗАЭС о том, что уровень радиации не увеличился.

В МАГАТЭ уточнили, что две градирни расположены за пределами периметра ЗАЭС, их используют во время функционирования станции.

«Их повреждение не оказывает прямого влияния на безопасность шести остановленных блоков. Однако любой пожар на площадке или в ее окрестностях представляет риск распространения огня также на объекты, имеющие важное значение для безопасности», — отметили в агентстве.

О возгорании на АЭС высказался и австрийский канцлер Карл Нехаммер. Он заявил о недопустимости атак на ядерную инфраструктуру и призвал к переговорам. Канцлер также не стал уточнять, кого считает ответственным за пожар. По его словам, для решения проблемы необходимы деэскалация и переговоры между сторонами конфликта.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Украины в «ядерном терроре на континенте».

«Террористы в Киеве под руководством коллективного Запада уничтожили свою страну, угробили народ Украины, подорвали мировую энергетическую и продовольственную безопасность, теперь они принялись за ядерный террор континента», — написала она в телеграм-канале.