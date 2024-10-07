Онлайн-вещание и внутренние сервисы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) перестали работать из-за кибератаки, восстановление может занять много времени, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

«ВГТРК подверглась беспрецедентной хакерской атаке. Не работают онлайн-вещание и внутренние сервисы, даже интернета нет и телефонии. Это надолго. Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Работают в аврале с 6 утра. Проблема, как я понял, очень серьезная», — сказал собеседник издания

В компании «Газете.Ru» сообщили, что прокомментировать сообщения о хакерской атаке «не представляется возможным».

По словам источника «Московского космомольца», помимо онлайн-вещания сбой произошел на внутренних сервисах, отсутствуют интернет и телефонная связь.

«Слышал, что стерли все с серверов, включая резервные копии. Они (ВГТРК- Прим. ред.) работают в аврале с 6 утра. Проблема очень серьезная, восстановление займет много времени», — сказал собеседник издания.

ВГТРК — федеральное государственное унитарное предприятие России, осуществляющее теле- радио- и интернет-вещание, было основано Постановлением Президиума Верховного совета РСФСР от 14 июля 1990 года. Генеральный директор компании — Олег Добродеев.

В ВГТРК входят федеральные каналы «Россия 1», «Россия Культура», «Россия 24», «Карусель», а также радиостанции «Вести ФМ», «Маяк», «Радио России» и «Радио Культура».