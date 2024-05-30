Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» спецпредставителю МИД России по гуманитарным связям с США, актеру и мастеру боевых искусств Стивену Сигалу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Год назад, в феврале 2023 года, президент подписал указ о награждении Сигала специальной наградой.

«За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить Орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика — специального представителя министерства иностранных дел РФ по гуманитарным связям с США и Японией», — говорится в документе.

Днем 30 мая в Кремле прошла церемония вручения высших государственных наград России. Ордена Дружбы получили три человека: токарь производственного объединения «Маяк» из Челябинской области Игорь Пряхин, директор белорусского благотворительного фонда своего имени Алексей Талай и спецпредставитель МИД Стивен Сигал.

После получения награды Сигал выступил с речью, в которой предупредил о приближении третьей мировой войны. Он обвинил в глобальном конфликте Запад и заявил, что Россия столкнулась «с тем же монстром, который жаждет поглотить, победить и взять под контроль весь мир посредством лжи, дезинформации и манипуляции».

«Война, в которую мы сейчас вовлечены, была развязана и финансируется Западом. Это война добра и зла. Все регионы, все страны и все народы должны объединиться, вместо того чтобы поддаваться контролю и одурачиванию со стороны этого монстра в лице лживой прессы. Мы должны способствовать просвещению тех, кто не видит, что происходит на самом деле», — заявил Сигал.

Деятельность Сигала в России

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Также у актера есть американский и сербский паспорта. В 2018 году Сигал был назначен «на общественных началах» специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей и общего культурно-исторического наследия.

Кроме того, в 2021 году Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — За правду». По его мнению, эта фракция не является социалистической «в советском смысле этого слова».

«Это другая партия, она отличается. Поскольку люди имеют достаточно открытые взгляды на то, что есть благо, что полезно для страны, для людей. И это совсем не соотносится с устаревшими советскими понятиями», — отметил актер и спецпредставитель МИД.

Также Сигал активно призывал озаботиться вопросом демилитаризации космоса. На его взгляд, это очень важная проблема.

В 2022 году стало известно, что Сигал занимается съемкой документального фильма о боях в Донбассе. Как рассказывал глава ДНР Денис Пушилин, Сигал «хочет изменить взгляд на эту войну», потому что «98% тех, кто рассказывает в СМИ о конфликте, никогда здесь не были». Для фильма спецпредставитель МИД посетил в ДНР разрушенный изолятор и пообщался с бывшими украинскими военнопленными.

В 2018 году актер стал главным инструктором Федерации айкидо России (ФАР). В марте 2023 года ФАР при участии Сигала открыла в Москве Всероссийский центр айкидо «Тайфун», на базе которого также проходят патриотические занятия.

В марте 2023 года актер вместе с сыном Домиником зарегистрировал в России компанию «Пять элементов», которая, как выяснил РБК, специализируется на производстве питьевой воды и безалкогольных напитков для детского питания.

После начала боевых действий на Украине Сигал в интервью телеканалу Fox News заявил, что смотрит на Киев и Москву как на семью, воспринимая российский народ и украинский братьями. Он выразил уверенность, что существует некая сторонняя организация, которая тратит деньги и усилия на то, чтобы рассорить две страны и спровоцировать конфликт.

«Я молюсь о том, чтобы обе страны пришли к позитивному, мирному решению, при котором мы сможем жить и процветать вместе в согласии», — говорил Сигал в 2022 году.

В июле того же года Сигал также допускал, что в скором времени может лишиться должности спецпредставителя МИД России. По его словам, из-за напряженных отношений между Россией и США ведутся разговоры об изменениях в его позиции и поручениях.

В 2023 году министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с Сигалом, в ходе которой также обсуждалось усилившееся напряжение в отношениях Москвы и Вашингтона.