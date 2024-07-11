Пожар в цеху по производству керамических плит в микрорайоне Сходня в Химках локализован на площади 3 тыс. кв. метров, говорится в сообщении МЧС. Данных о пострадавших нет. Что известно о возгорании — в материале RTVI.

Возгорание произошло утром 11 июля в цехе на улице Некрасова, дом 2. Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Карты», по этому адресу расположен цех компании «ЕвроплитМск». Она занимается производством лепного декора и плитки из полиуретана. По соседству находится несколько магазинов стройматериалов, а также мебельная фабрика и другие организации.

Очевидцы в разговоре с «Москвой 24» сообщили, что пожар начался со склада по производству матрасов, а затем огонь перекинулся и на другие помещения. Черный столб дыма от возгорания поднимался в небо на несколько метров и был виден даже в Бескудниковском районе Москвы, сообщал корреспондент RTVI.

В районе 8:20 площадь пожара составляла 80 кв. метров, но через час огонь охватил 2 тыс. квадратов. В МЧС сообщили, что прибывшим на место пожарным удалось вынести из здания 10 газовых баллонов, но внутри осталось еще около 30.

В 11:00 в телеграм-канале МЧС России появилось сообщение, что пожар локализован на площади 3 тыс. кв. метров. В здании также обрушилась кровля на площади 1 тыс. кв. метров. К тушению пожара на заводе керамической плитки привлечены 97 человек и 33 единицы техники.

Прокуратура заявила, что контролирует установление причин пожара. «Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы», — говорится в телеграм-канале ведомства.