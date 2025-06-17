Адвоката из коллегии «Московский юридический центр» Сергея Зуева арестовали по подозрению в убийстве давнего клиента с целью завладеть его квартирой в подмосковном Красногорске, сообщили в Следственном управлении СК по Москве. По версии следствия, юрист избавился от тела, кремировав его в специальной печи на скотоводческой ферме в Можайском районе.

В следственном ведомстве сообщили, что на Зуева и его предполагаемых соучастников по преступной группе завели уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и укрывательстве особо тяжких преступлений (ч. 2 ст. 316 УК РФ).

Следствие считает, что в период до 20 октября 2024 года Зуев, будучи в загородном доме в деревне Пятница Солнечногорского района Подмосковья, поссорился со своим знакомым из-за продажи недвижимости и как минимум трижды ударил его ножом в область сердца. Раненый скончался на месте.

«В непосредственной близости от места происшествия находился друг Зуева, который не был осведомлен о произошедшем, но вместе с тем помог Зуеву поместить тело потерпевшего в автомобиль и совместно скрыть следы совершенного преступления», — говорится в сообщении ГСУ СКР по Москве.

По версии следствия, Зуев с другом отправились на скотоводческую ферму, которой владеет адвокат, и воспользовались печью для зоокремации, чтобы сжечь тело убитого мужчины. Потом обвиняемый, как считают в СК, привлек своего соучастника к продаже имущества жертвы на сумму свыше 5 млн рублей.

Через некоторое время после убийства заявление об исчезновении знакомого Зуева поступило в полицию, после чего следователи восстановили маршрут передвижения жертвы в день пропажи и накануне, в том числе по записям камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей. В результате были выявлены и задержаны подозреваемые, которые сейчас находятся в СИЗО под арестом по решению суда.

Телеграм-канал 112 утверждает, что Зуев когда-то работал полицейским, а жертвой преступления стал Андрей Терешкин — его давний клиент и приятель. По данным канала, проблемы в отношениях между мужчинами возникли, когда адвокат захотел купить квартиру Терешкина в Красногорске. Именно в ходе обсуждения этой сделки между ними началась ссора, закончившаяся убийством, говорится в посте 112.

После убийства подозреваемый, как пишет канал, якобы продал движимое имущество и красногорскую квартиру жертвы по поддельным документам и собирался аналогичным образом реализовать вторую квартиру убитого на Ленинградском шоссе, но был задержан.

По данным 112, в полицию обратилась сожительница Терешкина, обеспокоенная его длительным отсутствием, после чего сотрудники правоохранительных органов начали проверять контакты пропавшего и отследили его телефонные звонки, выйдя таким образом на подозреваемого.