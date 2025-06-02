Вероятность столкновения Млечного пути, куда входит и Солнечная система, с соседней галактикой Андромеды минимальна — следует из публикации в журнале Nature Astronomy. После обработки данных компьютерного моделирования и многолетних наблюдений за космическими объектами ученые пришли к выводу, что вероятность такого столкновения с образованием новой колоссальной галактики «Млекомеда» не превышает 2%.

Наша галактика принадлежит к так называемой Местной группе галактик, в которой помимо Млечного пути есть еще одна крупная спиральная галактика Андромеды (Туманность Андромеды, М31) и еще порядка сотни более мелких галактик. Примерно век астрономам из наблюдений известно, что галактика Андромеды приближается к нам со скоростью порядка 100 километров секунду, и тот факт, что в далеком будущем М31 столкнется с Млечным путем, давно вошел в учебники астрономии. Считается, что столкновение будет разрушительным для обеих галактик: результатом его, как предполагается, станет формирование эллиптической галактики из составлявших их звезд и газа.

Международная группа астрономов их Финляндии, Франции и Великобритании решила пересчитать прогнозы на столкновение галактик с учетом ранее не принимавшихся в расчет факторов и последних наблюдений за ними.

Используя компьютерное моделирование, ученые произвели 100 тыс. симуляций, показавших возможные варианты взаимного движения Млечного пути и галактики Андромеды. При этом они учитывали такие новые факторы, как динамическое трение галактик, а также гравитационное воздействие двух других крупных галактик в группе — Большого Магелланова облака (LMC) и галактики Треугольника (М 33).

Кроме того, были впервые учтены неопределенности в наблюдаемых параметрах двух галактик. Анализ этих симуляций показал, что с учетом нынешних знаний вероятность столкновения Млечного пути и Андромеды составляет всего 2% в ближайшие 5 млрд лет — период, в который до последнего времени прогнозировалось подобное столкновение.

И лишь в чуть более чем половине сценариев обе галактики пройдут близко друг к другу, перед тем, как потеряв орбитальный момент, в конце концов столкнутся. Однако произойдет это через 8-10 млрд лет, а не пять, как считалось ранее — к тому времени, Солнце сожжет себя и ближайшие к нему планеты.

В большинстве же просчитанных вариантов обе галактики пройдут друг от друга на таких больших расстояниях, что продолжат эволюционировать сами, даже не «почувствовав» друг друга на протяжении довольно длительного времени.

NASA / ESA

По словам авторов исследования, хотя новые результаты опровергают прежние представления о судьбе нашей галактики, точное предсказание сделать по-прежнему сложно. «Если мы начинали (расчеты) с тех же предположений, что и наши предшественники, то получали те же результаты. Мы всего лишь смогли изучить куда большее пространство возможностей, получив выгоду из новых данных, — пояснил автор работы Тилл Савала из Хельсинкского университета. — Хотя некоторые прошлые работы фокусировались на взаимодействии Млечного Пути, Андромеды и галактики Треугольника, теперь мы изучили и влияние Большого Магелланова облака. Несмотря на то, что оно составляет лишь 15% массы Млечного пути, его гравитационное воздействие перпендикулярно орбите вокруг Андромеды и возмущает движение Млечного пути достаточно, чтобы снизить вероятность слияния с галактикой Андромеды».

«Эти результаты важны для понимания судьбы нашей Галактики. Было принято считать неизбежным ее слияние с Андромедой и образование колоссальной галактики «Млекомеда», — считает соавтор исследования Элис Дисон из Даремского университета. — Теперь же появилась вероятность, что мы полностью избежим этой участи».