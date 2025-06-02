Вероятность столкновения Млечного пути, куда входит и Солнечная система, с соседней галактикой Андромеды минимальна — следует из публикации в журнале Nature Astronomy. После обработки данных компьютерного моделирования и многолетних наблюдений за космическими объектами ученые пришли к выводу, что вероятность такого столкновения с образованием новой колоссальной галактики «Млекомеда» не превышает 2%.

Наша галактика принадлежит к так называемой Местной группе галактик, в которой помимо Млечного пути есть еще одна крупная спиральная галактика Андромеды (Туманность Андромеды, М31) и еще порядка сотни более мелких галактик. Примерно век астрономам из наблюдений известно, что галактика Андромеды приближается к нам со скоростью порядка 100 километров секунду, и тот факт, что в далеком будущем М31 столкнется с Млечным путем, давно вошел в учебники астрономии. Считается, что столкновение будет разрушительным для обеих галактик: результатом его, как предполагается, станет формирование эллиптической галактики из составлявших их звезд и газа.

Международная группа астрономов их Финляндии, Франции и Великобритании решила пересчитать прогнозы на столкновение галактик с учетом ранее не принимавшихся в расчет факторов и последних наблюдений за ними.

Используя компьютерное моделирование, ученые произвели 100 тыс. симуляций, показавших возможные варианты взаимного движения Млечного пути и галактики Андромеды. При этом они учитывали такие новые факторы, как динамическое трение галактик, а также гравитационное воздействие двух других крупных галактик в группе — Большого Магелланова облака (LMC) и галактики Треугольника (М 33).

Кроме того, были впервые учтены неопределенности в наблюдаемых параметрах двух галактик. Анализ этих симуляций показал, что с учетом нынешних знаний вероятность столкновения Млечного пути и Андромеды составляет всего 2% в ближайшие 5 млрд лет — период, в который до последнего времени прогнозировалось подобное столкновение.

И лишь в чуть более чем половине сценариев обе галактики пройдут близко друг к другу, перед тем, как потеряв орбитальный момент, в конце концов столкнутся. Однако произойдет это через 8-10 млрд лет, а не пять, как считалось ранее — к тому времени, Солнце сожжет себя и ближайшие к нему планеты.

В большинстве же просчитанных вариантов обе галактики пройдут друг от друга на таких больших расстояниях, что продолжат эволюционировать сами, даже не «почувствовав» друг друга на протяжении довольно длительного времени.

По словам авторов исследования, хотя новые результаты опровергают прежние представления о судьбе нашей галактики, точное предсказание сделать по-прежнему сложно. «Если мы начинали (расчеты) с тех же предположений, что и наши предшественники, то получали те же результаты. Мы всего лишь смогли изучить куда большее пространство возможностей, получив выгоду из новых данных, — пояснил автор работы Тилл Савала из Хельсинкского университета. — Хотя некоторые прошлые работы фокусировались на взаимодействии Млечного Пути, Андромеды и галактики Треугольника, теперь мы изучили и влияние Большого Магелланова облака. Несмотря на то, что оно составляет лишь 15% массы Млечного пути, его гравитационное воздействие перпендикулярно орбите вокруг Андромеды и возмущает движение Млечного пути достаточно, чтобы снизить вероятность слияния с галактикой Андромеды».