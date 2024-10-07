Массовая авария с участием четырех грузовых и семи легковых автомобилей произошла в городском округе Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

«Сегодня на 103 км трассы М-2 «Крым» произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями», — сказано в сообщении ведомства.

В МВД уточнили, что в результате ДТП погибли три человека, трое получили телесные повреждения.

«В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

В оперативных службах сообщили ТАСС, что причиной столкновения грузовика с десятком автомобилей мог стать отказ тормозов. «По предварительным данным, у грузовика, который врезался в несколько автомобилей, запустив цепную реакцию из столкновений, отказали тормоза», — пояснил собеседник агентства.