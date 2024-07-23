Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух жителей Мариуполя, которые «по указанию спецслужб Украины» планировали поджог мечети в Белгороде. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Согласно пресс-релизу, фигуранты дела — граждане России 1986 и 1993 годов рождения. Установлено, что сотрудник украинских спецслужб завербовал их через мессенджер в июне 2024 года, утверждают в ФСБ.

В ведомстве отметили, что по указанию этого человека мариупольцы должны были выехать в Белгород и поджечь там городскую мечеть, за что им полагалось денежное вознаграждение. Эти планы «были вскрыты, задокументированы и пресечены», добавили в спецслужбе.

Следственные органы ФСБ возбудили в отношении задержанных уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 (организация совершения террористического акта) УК. Они дали признательные показания и были арестованы.

В ФСБ утверждают, что спецслужбы Украины ставили целью «разжигание межконфессиональной вражды» на территории России.

ТАСС и РИА Новости публикуют предоставленные ФСБ видеокадры задержания подозреваемых. Один из мужчин на видео заявил, что цель планируемого теракта состояла в том, чтобы «столкнуть мусульман и христиан в России, дабы разжечь вражду между ними».

В понедельник, 22 июля, ФСБ отчиталась о пресечении канала доставки в Россию из Европы взрывчатки, которую планировалось использовать для совершения серии терактов. Ее скрывали в полостях автомобильных запчастей и переправляли в почтовых отправлениях поэтапно из Италии и Германии, отмечали в ФСБ.

Российские войска взяли Мариуполь под контроль в мае 2022 года. Город, который был сильно разрушен в результате продолжительных боев, вошел в состав России вместе с ДНР по итогам референдума в сентябре 2022 года.