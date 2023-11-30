Академик РАН Михаил Маров, стоявший у истоков советской программы по изучению Луны и планет Солнечной системы, скончался в Москве в возрасте 90 лет. Об этом сообщил научрук Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук Лев Зеленый.

По его словам, Маров тяжело болел на протяжении довольно длительного времени, но недавно тем не менее отметил свой юбилей и «прекрасно делал полуторачасовые доклады», невзирая на плохое самочувствие. По словам Зеленого, академик «успел попрощаться».

Михаил Маров родился в 1933 году в Москве в семье военного и окончил Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, получив специальность «механика». После учебы он пошел работать инженером в ракетно-космическую корпорацию «Энергия», где сделал карьеру до заведующего отделом прикладной механики, планетных исследований и аэрономии отделения прикладной математики Математического института имени Стеклова Академии наук СССР (сейчас — Институт прикладной математики РАН имени Келдыша).

Маров стоял у истоков отечественных космических исследований, вместе с Сергеем Королевым и Мстиславом Келдышем «обеспечивая исторические достижения в первые десятилетия космической эры», указано на сайте РАН.

Отучившись в аспирантуре и защитив диссертацию, Маров был принят на работу в межведомственный научно-технический совет по космическим исследованиям при Академии наук СССР. В конце 1950-х — начале 1960-х годов под руководством Бориса Раушенбаха в Королеве он занимался созданием навигационных систем первых межпланетных космических аппаратов.

С 1967 по 2008 годы Маров руководил отделом прикладной механики, планетных исследований и аэрономии Институте прикладной математики имени Мстислава Келдыша, а с 2008 года возглавил отдел планетных исследований и космохимии Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН. Он также более 30 лет преподавал в Московском государственном университете имени (МГУ) имени М. В. Ломоносова и в Международном космическом университете в Страсбурге (Франция).

За свою долгую карьеру Маров был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Почета, Дружбы и Александра Невского, а также получал Ленинскую, Демидовскую и Государственную премию СССР.