С 1 февраля в России более 40 мер социальной поддержки будет проиндексировано на 9,5% по уровню фактической инфляции, включая страховые пенсии. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Он также отметил, что с 1 февраля максимальный размер маткапитала на второго ребенка увеличится до 912,2 тыс. рублей.

В ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным Котяков заявил, что с начала февраля сумма маткапитала на первого ребенка составит 690,2 тыс. рублей. При рождении второго семья получит 221,8 тыс. рублей.

«Если же семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу сможет получить полную сумму — то есть 912 тыс. рублей. Это почти на 80 тыс. больше текущего уровня», — сказал министр.

Котяков уточнил, что индексация будет касаться также и тех семей, которые получали сертификаты на детей в прошлые годы. «Даже если у родителей осталась часть средств на счете в Социальном фонде, она также будет проиндексирована», — добавил он.

Размер маткапитала ежегодно индексируется с 1 февраля исходя из фактического уровня инфляции за предыдущий год. С апреля 2020 года сертификаты оформляются по факту рождения ребенка.

Всего с 1 февраля на 9,5% будет проиндексировано более 40 мер соцподдержки. Кроме маткапитала, это еще и: единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное детское пособие; выплата по уходу за ребенком с инвалидностью; ежемесячная денежная выплата ветеранам; ежемесячная страховая выплата; страховые пенсии и так далее.

По словам главы Минтруда, сейчас Социальный фонд пересчитывает размеры пенсий, увеличенные выплаты получат 39 млн пенсионеров в феврале. «Тогда же будет перечислена доплата за январь», — заявил Котяков.

Отдельно министр высказался о том, что выплата по уходу за ребенком с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы составят 10 950 рублей. Это будет касаться «всех трудоспособных граждан, которые ухаживают за ребенком». Ранее выплату в размере 10 тыс. рублей получали только родители, опекуны, попечители и усыновители, остальным ухаживающим выплачивалось по 1,2 тыс. рублей.

Другие меры социальной поддержки, такие как единое пособие, социальные доплаты к пенсиям, выплаты на детей до 3 лет из средств маткапитала и так далее, были проиндексированы с 1 января исходя из роста прожиточного минимума. Кроме того, с начала 2025 года на 16,6% был увеличен МРОТ (до 22 440 рублей).

Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что страховые пенсии должны быть проиндексированы на 9,5% задним числом уже с 1 января 2025 года.

С 1 января средний размер страховой пенсии по старости сейчас составляет 24 тыс. рублей. Повышение выплаты коснулось как неработающих, так и работающих пенсионеров. Для последних это стало первой индексацией с 2016 года.