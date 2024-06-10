Финляндия впервые после своего вступления в НАТО заподозрила российский военный самолет в нарушении воздушного пространства страны. Об этом сообщило финское министерство обороны.

Как утверждает военное ведомство, российский военный самолет якобы пересек воздушное пространство Финляндии над Финским заливом в районе города Ловийса утром в понедельник, 10 июня.

Самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около 2 минут, проникнув вглубь финской территории на 2,5 км, уточнили в министерстве.

«Мы серьезно относимся к предполагаемому территориальному нарушению, начато расследование», — заявила министр обороны Антти Хакканен.

За предварительное расследование инцидента отвечает Пограничная служба, которая после завершения расследования предоставит дополнительную информацию, отметили в финском Минобороны.

По данным ведомства, предыдущий подобный инцидент произошел в августе 2022 года, когда, как утверждается, в воздушное пространство Финляндии вошли два российских истребителя. В тот период Хельсинки еще не подал заявку на присоединение к НАТО.

Финляндия долгое время сохраняла военный нейтралитет, однако после начала военной операции на Украине решило войти в Североатлантический альянс. Соответствующую заявку финские власти подали в мае 2022 года, а официальное вступление страны в военно-политический блок состоялось 4 апреля 2023 года.

Президент России Владимир Путин в мае 2022 года говорил, что вступление Финляндии в НАТО было бы ошибкой, поскольку «никаких угроз безопасности» этой стране не существует.

Когда присоединение Хельсинки к альянсу было окончательно утверждено, в Кремле отмечали, что речь идет об «очередном обострении ситуации», поскольку «расширение НАТО — это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы России».