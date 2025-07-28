Мужчину, угрожавшего взорвать бомбу из-за недовольства политикой американского президента Дональда Трампа, задержали в Глазго пишет The Sun со ссылкой на очевидцев.

Мужчина начал вести себя неадекватно на борту самолета авиакомпании EasyJet, который совершал рейс из аэропорта Лутон в Глазго в Лондон.

Один из пассажиров рассказал, что задержанный кричал «Аллах акбар», а после заявил, что у него «есть бомба» и он хочет «отправить сигнал Трампу». Президент США прилетел в Шотландию с пятидневным визитом.

«Я думал, он шутит. Это странная шутка», — отметил очевидец.

По словам другого пассажира, задержанный толкал сотрудников авиакомпании и вел себя с ними агрессивно.

«Он был крупным парнем, ростом около 180 см, а женщины были миниатюрными», — рассказал пассажир.

Устроившего дебош повалили на пол другие пассажиры, бортпроводницы после этого проверили его багаж и не обнаружили там ничего подозрительного.

Из-за инцидента самолет совершил аварийную посадку, мужчина был задержан сотрудниками полиции.

По данным The Sun, угрожавший взорвать самолет — 39-летний гражданин Индии, он живет в Великобритании в статусе беженца.

После аварийной посадки к самолету прибыли полицейские. Один из пассажиров рассказал, что «главный полицейский не стал валять дурака, он сказал: „Слушай, не валяй дурака, иначе сразу утонешь“».

К этому моменту устроивший дебош успокоился и признался, что у него нет бомбы. Мужчина сдался.

«Мы ждали там на взлетно-посадочной полосе около 10 минут, парни все еще держали его, дожидаясь полицию. Это заняло не так много времени, но показалось, что прошла целая вечность», — рассказал оцевидец.