Бизнесмена и экс-министра торговли Подмосковья Михаила Хубутию обвинили в покушении на убийство. Его бывшая девушка и владелица чайного дома Van Tea Юлия Ван утверждает, что вечером 24 апреля Хубутия якобы ворвался к ней в дом с топором. Сам предприниматель информацию о нападении называет «чушью собачей». Что известно о произошедшем — в материале RTVI.

Юлия Ван рассказала о нападении в инстаграме*, на опубликованном видео она сидит в крови на полу в одной из комнат частного дома. По словам девушки, около 23:00 24 апреля Михаил Хубутия ворвался к ней с топором и напал: порезал конечности и бил по голове. В это время в соседней комнате спали их общая дочь и няня.

«Он избил меня, я вся в крови. Миша, Михаил Хубутия, он меня избил. Он пришел с топором, избил меня. Руки все порезаны, все ноги побиты», — рассказала девушка.

По утверждению Юлии Ван, бизнесмен нападал на нее и раньше. С 2018 года они состояли в отношениях, позже у пары родилась дочь. Но в декабре 2024 года Ван и Хубутия расстались. После этого предприниматель якобы «бесконечно угрожал» Ван: говорил, что отберет у нее ребенка, лишит всего имущества и отправит в психиатрическую больницу.

«Неоднократно говорил что ребенок ему не нужен, разбивал и ломал мои личные вещи. Сейчас я нахожусь под наблюдением врачей, у меня зашиты глубокие раны на руках и ногах. Прошу максимальный репост, только так это дело не останется безнаказанным», — написала Ван под своим постом в инстаграм*.

В разговоре с РЕН ТВ она уточнила, что требовала Хубутию оставить ее в покое, но он хотел вернуть отношения. Девушка утверждает, что в день нападения кричала от боли так, что ее должны были услышать, но никто не пришел на помощь.

Ван отметила, что потеряла много крови. В больнице ей якобы зашили порезы, также у девушки зафиксировали переломы, ушибы и ссадины. Теперь она хочет наказать Хубутию по всей строгости.

«Он неадекватный. Таким людям нет места на свободе, потому что человек, который целенаправленно пришел убивать мать своего ребенка, — опасный», — убеждена Ван.

«Странные подробности»

Телеграм-канал Baza пишет, что нападение «обрастает странными подробностями», поскольку Ван якобы рассказала знакомым разные версии событий. На опубликованном в инстаграме* ролике девушка заявила, что Хубутия пришел к ней с топором, в разговоре с няней она упомянула молоток, а подругам рассказала, что бизнесмен орудовал ножом.

По словам источников, когда за Юлией приехала скорая, она попросила медиков сфотографировать ее. Няня поделилась с Baza, что никогда не замечала агрессии со стороны Хубутии. Кроме того, в день нападения она не видела и не слышала его в доме. Полицейским няня рассказала, что Юлия Ван вся в крови сама пришла к ней в комнату и попросила вызвать скорую помощь.

«Она говорит: «он пришел». Она не сказала, кто он, сказала, что он пришел и хотел, наверное, убить. Я спросила: «Кто он?» Она мне ничего так и не ответила», — рассказала няня РЕН ТВ.

В день инцидента няня выпила таблетку, чтобы уснуть. Криков пострадавшей она не слышала, хотя обычно «чутко спит».

«Открытых ран на ногах у нее не было. Руки у нее были в крови. В панике я не могла рассмотреть, у меня руки тряслись, скорую не могла набрать», — пояснила собеседница РЕН ТВ.

Она добавила, что Юлия Ван состояла в отношениях с мужчиной, но это был не Хубутия. Бизнесмен приезжал к ним домой, чтобы провести время с дочерью.

«Осторожно, новости» указывали, что няня также дозвонилась до полиции и родственников. Когда правоохранители приехали на место происшествия, Хубутии уже не было на месте. Близкие Ван рассказали, что у девушки несколько переломов. После произошедшего она находилась «практически без сознания», а вся комната была в крови. По их словам, мужчина во время нападения использовал холодное оружие.

В беседе с РЕН ТВ мать девушки заявила, что утром Ван прооперировали врачи.

Реакция Хубутии на обвинения

Сам Хубутия назвал обвинения со стороны Ван «чушью собачей».

«Конечно, ложные обвинения. Чушь собачья. Какая Юлия, какая Ван, кому это нужно? Делать им, что ли, нечего? Пишут всякую ерунду. Что мне до Ван?» — заявил бизнесмен MSK1.RU.

В оперативной части ГУ МВД по Московской области РЕН ТВ сообщили, что организовали проверку по данному инциденту.

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