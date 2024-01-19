Эстония, Латвия и Литва начнут строить «линию обороны» на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии.

Главы военных ведомств Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание общей оборонительной зоны на границе с Россией и Белоруссией. Соглашение об этом было подписано 19 января в Риге. Согласно решению, страны в ближайшие годы выстроят на своих границах оборонительную зону, которая будет состоять из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военной угрозы.

«Мы делаем это для того, чтобы жители Эстонии могли чувствовать себя в безопасности, но если возникнет хоть малейший риск, мы будем готовы к различным событиям быстрее», — отметил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он также подчеркнул, что цель оборонных объектов — предотвратить военный конфликт в регионе.

Как пишет эстонская газета Postimees, власти планируют построить на восточной границе линию обороны из 600 бетонных бункеров. Большинство их будет построено в Ида-Вирумаа и на юго-востоке Эстонии, но некоторые также будут расположены у Чудского озера.

Главы оборонных ведомств также заключили в Риге декларацию о намерениях по созданию единой системы использования реактивных систем залпового огня HIMARS, а также соглашение об обеспечении воздушной безопасности НАТО с латвийской авиабазы ​​Лиелварде.