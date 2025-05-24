США изучают опыт ведения боевых действий в современных условиях на примере вооруженного противостояния между Россией и Украиной, заявил американский президент Дональд Трамп в своем выступлении перед выпускниками военной академии в Вест-Пойнте. «Мы никогда не видели ничего подобного», — признал он.

По словам Трампа, происходящее в зоне военной операции на Украине — это «очень страшная вещь для изучения», но оно необходимо, поскольку на этом примере США могут проанализировать изменения форм и характера ведения боевых действий в современных условиях.

«Хотите верьте, хотите нет, но вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется так же быстро. К сожалению, мы видим это на примере России и Украины. Мы изучаем это, и это очень страшная вещь для изучения, но мы видим различные формы ведения боевых действий. Видим беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью. Мы никогда не видели ничего подобного, никогда, и мы учимся на этом, ваша профессия меняется очень быстро», — обратился американский лидер к выпускникам Вест-Пойнта.

Трамп заявил им, что они станут «офицерами величайшей и самой могущественной армии, которую когда-либо знал мир», и приписал себе заслугу ее восстановления, еще раз назвав «величайшей боевой силой в истории мира».

«Я восстановил эту армию. Мы восстановили ее так, как никто никогда не восстанавливал ее до меня в мой первый срок», — похвастался президент США.

По его словам, Пентагон после его прихода к власти «избавляется от отвлекающих факторов и сосредоточивает свои военные силы на их основной миссии — сокрушении противников Америки, уничтожении врагов Америки и защите нашего великого американского флага так, как никто не защищал его прежде».

Associated Press отмечает, что многие высказывания Трампа перед выпускниками Вест-Пойнта по риторике и содержанию мало чем отличались от предвыборных и других политических выступлений президента. В частности, он заявил, что после его первого президентского срока «не было войн, не было проблем, не было ничего, кроме успеха, была самая невероятная экономика».

Трамп назвал текущий момент решающим для истории американской армии, которую его предшественники, как он утверждает, отправляли в «крестовые походы в страны, которые не хотели иметь с США ничего общего». Он также высоко оценил свои усилия по «очищению» Вооруженных сил от «трансгендерных идей», расовых предрассудков и «политической ереси».

«Они [предыдущие президенты США] подчинили вооруженные силы всевозможным социальным проектам и политическим целям, оставив наши границы незащищенными и истощив наши арсеналы для ведения войн в других странах», — возмутился Трамп.

Он посоветовал выпускникам Вест-Пойнта заниматься любимым делом, масштабно мыслить, усердно трудиться, сохранять веру в свою страну и не бояться идти на риск.

«Это время невероятных перемен, и нам не нужен офицерский корпус карьеристов и подхалимов. Нам нужны патриоты с мужеством, видением и характером. Мы продолжим побеждать, эта страна продолжит побеждать, а с вами эта работа будет легкой», — сказал президент США

После этого Трамп завершил свою речь призывом к выпускникам «никогда не сдаваться», а затем заявил, что уходит, чтобы заняться вопросами, связанными с Россией и Китаем.