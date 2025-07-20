У берегов Камчатки произошла серия мощных землетрясений. Местные жители сообщили, что в домах тряслись стены и мебель, а на улицах качались столбы. В МЧС объявили угрозу цунами для нескольких населенных пунктов, однако вскоре ее отменили.

«Качаются столбы, магазины и дома»

По данным камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 20 июля в акватории Тихого океана было зафиксировано несколько «ощущаемых сейсмособытий». Магнитуда трех наиболее мощных землетрясений, по уточненным данным, достигала 6,7, 6,7 и 7,2.

Впоследствии произошло еще по меньшей мере три землетрясения. Подземные толчки ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, а также Вилючинского городского округа и Елизовского муниципального района — местами до семи баллов.

Судя по видео, опубликованных в соцсетях, во время землетрясения в домах тряслись стены, раскачивались люстры, падала мебель и дрожали оконные стекла.

«Мебель ходила ходуном, дверцы шкафа тряслись очень сильно. Телевизор, который висит на стене, качало. Мы с семьей прошли в прихожую и, открыв входную дверь, ждали, когда все прекратится. Страшно?! Конечно! Но это не первое подобное землетрясение. И нам остается только смириться, ведь мы живем в сейсмоактивном крае», — рассказала «Газете.Ru» жительница Камчатки Галина.

Она отметила, что при землетрясениях свыше 5,5 баллов всегда объявляют угрозу цунами. «Пока к счастью это всегда была перестраховка, но никто не исключает, что угроза цунами может быть реальна. Наш край окружен водой. Так что нужно готовиться к худшему, надеясь на лучшее», — сказала собеседница «Газеты.Ru».

«Я подходила с ребенком к машине, и в этом момент стало трясти. Я видела, как качаются столбы, магазины и дома. Повторюсь, это жутко. Когда ты стоишь, а у тебя под ногами всё трясется. К землетрясению привыкнуть нельзя, опоясывает жуткий страх. Ощущаешь, что ты микрон в масштабах такой стихии», — рассказала «Российской газете» жительница Петропавловска-Камчатского Людмила Москвичева.

Землетрясения сопровождают афтершоки, поэтому возможны повторные толчки, предупредил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. По его словам, значительных повреждений пока не обнаружено.

«В настоящее время обследованы все медицинские учреждения, продолжается осмотр образовательных и социальных учреждений <…> Специалисты также будут отрабатывать все сигналы по любым повреждениям в жилом фонде», — добавил глава региона.

Солодов добавил, что время подхода первой волны прошло.

«Ни в одном населенном пункте цунами не наблюдалось», — говорится в сообщении.

Всего было зафиксировано почти 30 афтершоков после двух мощных землетрясений, сила толчков идет на спад, сообщили РИА Новости в камчатском филиале Единой геофизической службы.

Угроза цунами

После землетрясений МЧС по Камчатскому краю объявило угрозу цунами.

Администрация Петропавловска-Камчатского предупреждала, что прогнозируемая высота цунами — до 2 м. Там добавили, что информации о жертвах и разрушениях не поступало, объекты городской инфраструктуры работают в штатном режиме.

В МЧС отметили, что эвакуация населения не проводится. Ведомство обратилось к жителям населенных пунктов, где объявлена угроза цунами, с просьбой уйти на возвышенность и не приближаться к воде:

«Высота волн, которые могут достигнуть побережья, невысокая. Но уйти подальше от берега необходимо. Ни в коем случае не пытайтесь поехать к берегу и посмотреть на цунами. Это может быть небезопасно!»

Позже в МЧС сообщили, что угроза цунами «миновала».

Тревогу цунами после землетрясения у побережья Камчатки также объявили на северных Курилах, пишет РИА Новости со ссылкой на сахалинский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

В региональном главке МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось до 3 баллов на территории Северо-Курильского района. По предварительным данным, жертв и разрушений не зафиксировано.