Международная федерация футбола (ФИФА) внесла московский «Локомотив» в реестр клубов, которым запрещено регистрировать новых игроков. Соответствующий список размещен на сайте организации.

Ограничение вступило в силу 18 июня и захватывает три трансферных периода — лето‑осень 2025, зима‑весна 2026, лето‑осень 2026. Таким образом, это лишает «Локомотив» права оформлять новых футболистов до зимы 2027 года, если запрет не будет снят раньше.

В пресс-службе «Локомотива» рассказали «Матч ТВ», что санкции связаны с так называемым «делом «Мариуполя»». Как утверждает ФК, украинский футбольный клуб «Мариуполь», который «де‑факто не выступает ни в одном соревновании», через иностранных представителей обратился в дисциплинарный комитет ФИФА, требуя принудительного исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) против московского клуба.

После получения решения CAS «Локомотив» в мае обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой направить запрос в ФИФА для уточнения, существует ли «Мариуполь» как юридический футбольный клуб. Несмотря на этот запрос, дисциплинарный комитет ФИФА открыл дело о неисполнении решения CAS и всего «через четыре минуты» после этого вынес решение о запрете на регистрацию новых футболистов.

В клубе считают это решение необоснованным и «соответствующим общей тенденции в отношении российских клубов». «Локомотив» намерен представить свою позицию дисциплинарному комитету ФИФА и рассчитывает на скорое снятие ограничений.

Что известно о «деле «Мариуполя»»

В 2021 году «Локомотив» подписал контракт с защитником Марком Мампасси, которому тогда было 18 лет. Он воспитывался в украинском «Шахтере», а до перехода в московский клуб играл за «Мариуполь» на правах аренды.

По правилам ФИФА, клуб, подготовивший молодого футболиста, имеет право на компенсацию за обучение и развитие игрока. «Мариуполь» потребовал от «Локомотива» выплатить эту компенсацию — около €50 тыс. плюс 5% годовых с февраля 2022 года. ФИФА удовлетворила этот запрос и обязала московский клуб выплатить сумму.

«Локомотив» с этим решением не согласился и обратился в CAS, однако в июне 2025 года жалоба была отклонена. Суд оставил решение ФИФА в силе, а из-за неисполнения этого решения на клуб был наложен запрет на регистрацию новых игроков.

Спортивный юрист Михаил Прокопец объяснил «Матч ТВ», что ограничения будут сняты после того, как «Локомотив» заплатит эти деньги.

«Это только так страшно звучит, что на три трансферных окна, на самом деле, как только погасят, все сразу снимут», — пояснил он.

Глава РПЛ Александр Алаев назвал ситуацию «сильно политически ангажированной», но выразил уверенность, что «Локомотив» решит эту проблему.