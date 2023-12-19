Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил о запуске многонациональной операции «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по обеспечению свободы судоходства в Красном море. Причиной стали нападения йеменских хуситов на торговые суда, сказано в его обращении.

Участие в операции будут также принимать Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Сейшелы

«Недавняя эскалация безрассудных нападений хуситов, исходящих из Йемена, угрожает свободному движению торговли, ставит под угрозу невинных моряков и нарушает международное право. Красное море — это важнейший водный путь, необходимый для свободы судоходства, а также крупный торговый коридор, облегчающий международную торговлю», — подчеркнул Остин.

По его словам, страны, которые стремятся поддержать основополагающий принцип свободы судоходства, должны объединиться, чтобы решить проблему, которую создает «этот негосударственный субъект, запускающий баллистические ракеты и беспилотные летательные аппараты по торговым судам из многих стран, законно проходящим транзитом через международные воды».

Глава Пентагона отметил, что многонациональная инициатива будет действовать под эгидой Объединенных морских сил.

В середине ноября йеменские хуситы объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Они заявили, что это ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа». До этого хуситы несколько раз запускали баллистические ракеты в сторону Израиля, однако их сбивали местные силы ПВО.

Йемен расположен на побережье Красного, Аравийского морей и Аденского залива. Через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив, проходит около 10% всей нефти, продаваемой морским путем. Каждый год через него проходят товары на сумму около $1 трлн. Из-за атак хуситов многие крупные компании отказались транспортировать грузы через Красное море.