Студент открыл стрельбу в «Газпром техникуме» в Новом Уренгое в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает «Инфо24».

По предварительным данным, 17-летний студент пронес в техникум пневматический пистолет и выстрелил во время занятия в сторону интерактивной доски, никто не пострадал. По данным издания, молодой человек ни в кого не целился.

Прокуратура по ЯНАО начала проверку по факту стрельбы. Сотрудники полиции опрашивают очевидцев, сообщили в региональном управлении МВД. Возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК) и выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК), сообщили в СК. Следствие даст оценку действиям руководства колледжа и охранной организации по обеспечению безопасности в колледже.

Это уже второе происшествие за сутки в учебных заведениях Нового Уренгоя. Утром 8 апреля СК сообщил о нападении подростка с ножом на охранника одной из городских школ. Пострадавшего доставили в больницу с резаной раной щеки. Возбуждено уголовное дело по тем же статьям — о халатности и оказании небезопасных услуг.

Как пишет телеграм канал Baza, нападавшим на охранника оказался ученик пятого класса школы №3, ранее он напал с тем же складным ножом на одноклассницу. По данным канала, школьника направили в психоневрологический диспансер.

Инциденты в школе и колледже не связаны между собой, заявили «Подъему» в управлении МВД по региону.