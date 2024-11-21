Два человека ранены во время стрельбы в торговом центре в Каменске-Уральском, передает «Инфо 24» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Свердловской области.

Представитель управления уточнил, что двух раненых 1977 и 1981 годов рождения увезли в больницу: у одного огнестрельное ранение, у второго ножевое ранение в живот.

По данным издания, конфликт между мужчинами начался в кафе на фудкорте из-за бытовой ссоры на фоне личной неприязни — один из них нанес ножевое ранение другому, в ответ тот достал травматический пистолет и выстрелил. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Собеседник URA.RU рассказал, что на первом этаже на полу много крови.

Официальный представитель свердловского ГУ МВД полковник Валерий Горелых сообщил изданию, что, по предварительным данным, ими оказались два местных жителя: гражданин Акулов и Ширянкин.

«Оба доставлены в горбольницу, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь <…> Между ними произошел конфликт, который, к большому сожалению, мирным путем урегулировать не удалось», — пояснил он.

«Вируальный Камеск» писал, что посетители во время стрельбы спрятались в подсобке ТЦ, им помогли сотрудники магазина «Монро».