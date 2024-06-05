Останкинский суд Москвы приговорил к пяти годам и шести месяцам колонии общего режима Twitch-стримера Анну Бажутову (ник YokoBovich) по делу о фейках про российскую армию (п. «д» ч.2 ст.207.3 УК). Об этом сообщает телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции.

Бажутовой также запретили на три года администрировать сайты. Прокуратура просила приговорить ее к шести годам колонии.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», поводом для уголовного дела стала запись стрима, в котором Бажутова комментировала события в украинском городе Буча.

Сам стрим был закрытым и проводился в апреле 2022 года. Из-за критики со стороны пользователей девушка прекратила трансляцию и удалила запись, но спустя год фрагменты стрима появились в военных телеграм-каналах и пабликах, связанных с запрещенным в России движением «Мужское государство»*, заявила Бажутова в суде.

В августе 2023 года Бажутову задержали и отправили в СИЗО. По версии суда, стример «действовала по мотиву политической ненависти и вражды», а также «достоверно осознавала противоправный характер и общественную опасность своих действий».

Кроме того, суд счел, что Бажутова «допускала неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде подрыва авторитета и дискредитации» действующей российской власти и Вооруженных Сил, а также «уважения и доверия к народу Российской Федерации в глазах окружающих».

Бажутова на одном из заседаний суда объяснила свои высказывания во время стрима тем, что находилась в «тяжелом эмоциональном состоянии и под действием новых лекарств», пишет «Медиазона»**.

* организация признана террористической и запрещена Верховным судом России

** признана Минюстом России иноагентом